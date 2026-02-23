川普關稅計畫引發不確定性 比特幣一度跌逾5%

美國總統川普（Donald Trump）宣布打算將全球關稅稅率提高至15%後，比特幣今天一度重挫逾5%，跌破6萬5000美元關卡。

財經新聞網CNBC報導，亞洲股市今天早盤走高，比特幣卻呈現背離走勢，反映出關稅政策的不確定性再度對加密貨幣市場造成打擊。

比特幣自去年10月登上12萬5000美元高點以來，面臨嚴重的賣壓，挫跌走勢延續至今。根據統計，比特幣今年以來累計跌幅已達26%，而和去年10月創下的歷史高點相比，更是回跌超過47%。

全球區塊鏈技術公司BTSE營運長梅伊（Jeff Mei）指出：「我們認為關稅稅率突然調升，引發投資人憂心市場將出現更嚴重的跌勢，因而紛紛拋售加密資產。」

梅伊說，同時投資人也憂心美國在伊朗周邊部署軍力的舉動，可能引發區域性的武裝衝突，進而衝擊全球貿易流動。

市場情報平台10x Research研究主管席倫（MarkusThielen）表示，比特幣這次下跌並非只受到單一新聞驅動，更多是受到市場流動性低迷與投資信心不振的影響。他預測，比特幣價格可能進一步下探5萬美元。

美東標準時間凌晨12時18分，比特幣跌幅收斂至3%，報6萬5167美元。第2大加密貨幣以太幣（Ether）則是下跌3.9%，來到1867.3美元。