快訊

海角七號「阿嘉的家」遊客拍照驚見背後靈 屋主這樣解讀

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「不失誤就賺」：簡直人體印鈔機

男偶像驚傳持古柯鹼、大麻被捕 飯店群聚吸毒現行犯

聽新聞
0:00 / 0:00

美國明日下午正式停收對等關稅！路透：美海關超收3天 未說退款細節

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加州洛杉磯港口去年5月13日有一面美國國旗飄揚。路透
加州洛杉磯港口去年5月13日有一面美國國旗飄揚。路透

路透報導，美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅3天後，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨0時01分起（台灣時間24日下午1時01分），正式停止徵收依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅。

CBP在其「貨物系統訊息服務」（Cargo Systems Messaging Service，簡稱CSMS）發布這項公告，但未說明為何在最高法院裁定後，仍持續3天在入境口岸徵收IEEPA關稅；且也未提供任何可能退稅的資訊。

CBP訊息並指出，停止徵收不影響川普依第232條款、第301條款加徵的其他關稅，「接下來將視情況透過CSMS訊息，向貿易界提供進一步指引」。

路透20日引述賓州大學華頓商學院經濟學家的估算，過去由IEEPA關稅挹注美國財政部的收入，累計可能超過1750億美元，未來恐面臨退還進口商的壓力。賓州大學的模型以逐項進口數據與稅率自下而上推算，顯示這些IEEPA關稅在最高法院裁定前，每日帶來的關稅毛收入逾5億美元。

關稅 川普 對等關稅

延伸閱讀

美最高法院裁定對等關稅違憲：其餘關稅問題待解，各國陷入混亂

川普加徵全球15%關稅 林佳新：台灣已經輸到連褲子都沒了

川普關稅遭法院推翻 中國：正進行全面評估

林修銘：美國關稅添變數 對今年台股仍有高期待

相關新聞

美國明日下午正式停收對等關稅！路透：美海關超收3天 未說退款細節

路透報導，美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅3天後，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨...

台北時間明午1點起生效 美海關將停徵IEEPA 關稅

美國海關暨邊境保護局（CBP）宣布，將於美東時間周二凌晨 0 時 01 分（台北時間周二午後1時01分）起，停止課徵依據...

美對等關稅裁定違憲，各國再次陷入關稅大混亂

2026年2月20日，美國最高法院裁定總統川普（Donald Trump）無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅。此次判決推翻了川普政府將近 70% 的關稅政策內容，包括對等關稅及針對中國、加拿大和墨西哥徵收的「芬太尼」關稅。然而，川普政府立刻改援引《貿易法》，宣布向全球徵收 15% 的新關稅。

豬羊變色！亞洲加權平均關稅降至17% 中印巴西翻身 英澳優勢消失

原本受美國總統川普關稅打擊最嚴重的國家，在最高法院裁定他的緊急關稅無效後，反而成了最大贏家。其中以中國為代表，對美出口商...

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。歐盟22日率先開第一槍，要求白...

川普全球新關稅讓中巴變贏家 台日韓處境尷尬

美國最高法院裁決約束總統川普貿易手段後，原本急於和川普敲定協議的國家成了輸家，結果尚未正式和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。