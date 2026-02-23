美國明日下午正式停收對等關稅！路透：美海關超收3天 未說退款細節

路透報導，美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅3天後，美國海關與邊境保護局（CBP）23日宣布，將在美東時間24日凌晨0時01分起（台灣時間24日下午1時01分），正式停止徵收依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅。

CBP在其「貨物系統訊息服務」（Cargo Systems Messaging Service，簡稱CSMS）發布這項公告，但未說明為何在最高法院裁定後，仍持續3天在入境口岸徵收IEEPA關稅；且也未提供任何可能退稅的資訊。

CBP訊息並指出，停止徵收不影響川普依第232條款、第301條款加徵的其他關稅，「接下來將視情況透過CSMS訊息，向貿易界提供進一步指引」。

路透20日引述賓州大學華頓商學院經濟學家的估算，過去由IEEPA關稅挹注美國財政部的收入，累計可能超過1750億美元，未來恐面臨退還進口商的壓力。賓州大學的模型以逐項進口數據與稅率自下而上推算，顯示這些IEEPA關稅在最高法院裁定前，每日帶來的關稅毛收入逾5億美元。