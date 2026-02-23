豬羊變色！亞洲加權平均關稅降至17% 中印巴西翻身 英澳優勢消失

原本受美國總統川普關稅打擊最嚴重的國家，在最高法院裁定他的緊急關稅無效後，反而成了最大贏家。其中以中國為代表，對美出口商品的關稅稅率明顯下調。

印度與巴西也翻身，原本偏高的稅率被拉回至新的統一水準。

美國最高法院上周五裁定，川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）加徵關稅違法。儘管川普隨後宣布擬實施15%全球統一稅率，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估算，平均有效關稅率將降至12%左右，為4月「解放日」關稅公布以來的最低水準。

摩根士丹利經濟學家表示，對亞洲而言，加權平均關稅率將由20%降至17%，其中中國商品的平均稅率將由32%降至24%。但好轉可能只是暫時的，因川普政府正設法透過徵收行業別關稅和針對特定經濟體的關稅，來重建其關稅體系。

但摩根士丹利由Chetan Ahya帶領的經濟學家團隊撰寫報告說，「關稅與貿易緊張的不確定性高峰期已經過去」。

新實施的全面性關稅，等同於為美國貿易夥伴重新劃定起跑線。中國先前10%芬太尼關稅遭法院撤銷，出口如今面臨較低稅率。英國與澳洲等經濟體則成為輸家，它們在舊的「對等」框架下原本談到10%的更低稅率。

美國高層官員正敦促包括歐盟與日本在內的夥伴信守先前談判時的承諾，同時也尋求延續為期一年的美中休戰狀態。

美國貿易代表葛里爾周日對福斯新聞網表示，「我們要確保中國履行協議中的義務。這意味他們要持續購買承諾購買的商品。」

加拿大與墨西哥先前同樣面臨芬太尼相關關稅，如今這些稅項取消，兩國也成為贏家。如果《美墨加協定》（USMCA）下的豁免條款持續適用，兩國將處於「非常有利的位置」。

新的15%稅率使原本適用10%稅率的國家處境轉差，如澳洲與英國。另一方面，先前適用具競爭力15%稅率的國家，如日本，如今優勢也被抹平。

儘管法院裁決為局勢增添新的不確定性，但分析師指出，過去一年全球貿易展現出了韌性，且整體平均關稅率的變動相對不大，因此其短期影響或許有限。

以David Mericle為首的高盛集團經濟學家估算，綜合最高法院的裁決與新宣布的第122條關稅來看，自2025年初以來的有效關稅率增幅，將從略高於10個百分點降至9個百分點。

經濟學家指出，「未來幾個月，來自那些因最新政策調整而顯著降稅國家的商品進口，可能增加。但對GDP的影響，應大致被庫存增加與消費提升、經由其他國家轉運而來的進口減少，以及來自部分稅率上升國家的進口小幅減少等因素所抵銷。」