聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德國漢堡附近馬申的一處鐵路編組場，2019年11月貨櫃正被裝載到貨運列車上。路透
美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。歐盟22日率先開第一槍，要求白宮履行去年談妥的協議並說明下一步具體措施。同時，印度傳出延後赴美敲定協議的行程。

路透報導，代表歐洲27國與美談判的歐盟執委會表示，去年歐盟—美國貿易協議條款的聯合聲明裡，雙方同意要打造公平、平衡且互利的跨大西洋貿易與投資；但就目前情勢來看，並不利於落實這個目標，歐盟強調：「說好的協議就要算數。」

這番聲明較執委會20日的最初聲明更顯強硬。當時執委會僅表示正研究美國最高法院裁決結果，並與美國政府保持聯繫。歐美去年協議談妥，美國對歐洲商品課15%關稅不疊加，但鋼鐵等另適用產業別關稅的品項除外；部分產品如飛機及其零組件則可享零關稅。

另一方面，彭博資訊報導，印度官員延後赴美行程。此行原訂要與美簽訂臨時貿易協議。

知情的印度官員表示，原訂這周的談判將改至較晚時間，待兩國完成對最新發展及其影響的研究與評估後才會成行。

印美2月初達成臨時框架協議，美國對印度商品關稅自25%下調至18%，並取消原為制裁印度買俄羅斯石油的額外25%懲罰性關稅。

關稅 川普 對等關稅 歐盟

相關新聞

白宮警告貿易夥伴履行協議！美官員：川普重整旗鼓 關稅正起死回生

美國總統川普的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，川普政府22日釋出在關稅戰上不會收手的訊號，警告貿易夥伴履行已談好的對美...

川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。歐盟22日率先開第一槍，要求白...

川普全球新關稅讓中巴變贏家 台日韓處境尷尬

美國最高法院裁決約束總統川普貿易手段後，原本急於和川普敲定協議的國家成了輸家，結果尚未正式和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰...

川普速報／關稅爭議白宮稱可援引其他法源 會履行協議

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 •美國聯邦最高法院推翻川普援引《國際緊急經濟權力法》課徵對等關稅的法源依據，白宮強調既有協議照常推動。美國貿易代表葛里爾表示，已簽署的貿易協議並非建立在該判決基礎上，依國安與301條款實施的關稅仍有效。亞洲多國先前在高關稅壓力下讓步，以投資或開放市場換取15%至19%稅率，如今協議前景轉趨不明。歐盟措辭轉趨強硬，要求美方遵守去年達成的貿易協議。

川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

美國總統川普去年引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施全球關稅，被美國最高法院裁定違法後，歐盟執委會要求美國完整說...

川普加徵15%全球關稅 四大金控首席經濟學家分析一次看

美國最高法院日前以6比3裁定，依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的關稅違法後，美國總統川普轉而計劃根據122條款...

