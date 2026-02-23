川普一怒漲全球關稅！歐盟開第一槍強硬表態 傳印度延後赴美簽協議

美國最高法院推翻對等關稅後，川普怒課全球10%關稅，不到24小時又加碼至15%，引發反彈。歐盟22日率先開第一槍，要求白宮履行去年談妥的協議並說明下一步具體措施。同時，印度傳出延後赴美敲定協議的行程。

路透報導，代表歐洲27國與美談判的歐盟執委會表示，去年歐盟—美國貿易協議條款的聯合聲明裡，雙方同意要打造公平、平衡且互利的跨大西洋貿易與投資；但就目前情勢來看，並不利於落實這個目標，歐盟強調：「說好的協議就要算數。」

這番聲明較執委會20日的最初聲明更顯強硬。當時執委會僅表示正研究美國最高法院裁決結果，並與美國政府保持聯繫。歐美去年協議談妥，美國對歐洲商品課15%關稅不疊加，但鋼鐵等另適用產業別關稅的品項除外；部分產品如飛機及其零組件則可享零關稅。

另一方面，彭博資訊報導，印度官員延後赴美行程。此行原訂要與美簽訂臨時貿易協議。

知情的印度官員表示，原訂這周的談判將改至較晚時間，待兩國完成對最新發展及其影響的研究與評估後才會成行。

印美2月初達成臨時框架協議，美國對印度商品關稅自25%下調至18%，並取消原為制裁印度買俄羅斯石油的額外25%懲罰性關稅。