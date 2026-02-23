川普關稅遭推翻 分析家：各國不太可能要求重談協議

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普動用緊急權力對進口商品加徵關稅的做法遭最高法院推翻，但各國普遍預期川普仍會繼續祭出關稅，分析家認為，外國政府不太可能要求重新談判已經與川普政府達成的貿易協議。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，美國最高法院20日判決，川普（Donald Trump）不分敵友徵收「對等關稅」的核心政策違憲。法院以6比3認定川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權。

這項判決同時也撤銷川普以芬太尼（fentanyl）為由對中國、墨西哥、加拿大加徵的關稅。中國一直是川普貿易攻勢的主要目標之一，而這項判決可能削弱川普今年春天與中國領導人習近平進行貿易談判時的力量。

最高法院的判決也讓川普試圖對古巴實施石油封鎖的行動變得更加複雜。川普曾揚言將援引IEEPA，對運送石油給古巴的任何國家徵收懲罰性關稅，墨西哥已因此暫停運送石油至古巴。

不過，無論是在亞洲、歐洲或美洲，各國政府普遍預期，儘管面臨司法挫敗，川普並不會放棄關稅這項他最偏愛的經濟政策工具。他曾說，關稅對於振興美國製造業及提升歲收至關重要。

針對最高法院裁決川普必須取消的關稅措施，川普正在尋找替代方案，美國貿易夥伴準備應對更多關稅行動。

政治風險研究機構歐亞集團（Eurasia Group）中國及東北亞資深分析師Jeremy Chan表示，川普「可是『關稅人』，他絕不會逆來順受」。

川普在20日當天隨即簽署一項公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。短短不到一天，他昨天又發文宣布，將把全球關稅提高至15%。

川普20日還表示，美國貿易官員將啟動對不公平貿易行為的新調查，為他徵收新關稅鋪路。

分析家指出，外國政府不太可能要求重新談判它們在川普重新掌政後，與白宮達成的貿易與投資協議。川普已和日本、南韓、印度、歐盟及英國等達成協議。

前國務院官員、現任華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）經濟計畫主任勒克（Philip Luck）表示：「我們接觸過的每一個夥伴都很清楚，這屆政府會把事情弄得多麼痛苦，寧可不要自找麻煩。」

