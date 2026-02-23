快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

彭博示警 緩衝期過後祭301永久措施

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊估算，川普20日引用1974年的貿易法第122條，對所有國家加徵10%關稅，美國平均實質稅率因而從判決出爐前的13.6%升至16.5%。但白宮稍後又公布豁免範圍，新稅率若照計畫於24日上路，平均稅率將降至10.2%左右。

不過，川普21日又貼文表示，已經決定將稅率提高到15%。若白宮公布的豁免範圍依舊適用，美國平均稅率將升到12%左右，依然是川普去年4月宣布大規模對等關稅的「解放日」以來最低。

然而，彭博也指出，15%的稅率會讓先前原本面臨較低稅率的國家，平均稅率小幅上升，從而衝擊競爭優勢。例如目前稅率僅10%的澳洲和英國，稅率15%的歐盟和日本也可能受影響，取決於這兩個經濟體已與美方達成的協議是否仍有效。

對於製造商和進口商而言，一個重要的問題在於：這些狀況會持續多久。貿易法第122條的措施只是暫時性的，主要是給政府150天緩衝期，以完成對各國的磋商。但川普當局可能會尋求以301條款訂定永久性措施。

美國已用301條款對付中國大陸，也對巴西進行相關調查，不確定是否會動用此程序，把IEEPA關稅的部分措施也運用到這些貿易夥伴國上。

彭博也預期，美國的貿易夥伴不會試著與川普重談貿易協議。大家應該都假設華府會找出其他方式課關稅，而且並不希望太高調引起注意，以免挑起新的威脅或報復。

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

相關新聞

川普再漲關稅至15% 立即生效

繼廿日宣布開徵百分之十的全球性關稅後，美國總統川普廿一日宣布，將此一稅率調高至百分之十五，且立即生效。美國貿易代表葛里爾...

關稅違法 川普與聯邦最高法院翻臉

美國總統川普受到自去年一月回任以來的最大司法挫敗，並視裁決為衝他個人而來，總統與聯邦最高法院間徹底翻臉。近十年來他一直將...

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是...

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專...

彭博示警 緩衝期過後祭301永久措施

彭博資訊估算，川普20日引用1974年的貿易法第122條，對所有國家加徵10%關稅，美國平均實質稅率因而從判決出爐前的1...

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

在美國總統川普突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。