彭博示警 緩衝期過後祭301永久措施
彭博資訊估算，川普20日引用1974年的貿易法第122條，對所有國家加徵10%關稅，美國平均實質稅率因而從判決出爐前的13.6%升至16.5%。但白宮稍後又公布豁免範圍，新稅率若照計畫於24日上路，平均稅率將降至10.2%左右。
不過，川普21日又貼文表示，已經決定將稅率提高到15%。若白宮公布的豁免範圍依舊適用，美國平均稅率將升到12%左右，依然是川普去年4月宣布大規模對等關稅的「解放日」以來最低。
然而，彭博也指出，15%的稅率會讓先前原本面臨較低稅率的國家，平均稅率小幅上升，從而衝擊競爭優勢。例如目前稅率僅10%的澳洲和英國，稅率15%的歐盟和日本也可能受影響，取決於這兩個經濟體已與美方達成的協議是否仍有效。
對於製造商和進口商而言，一個重要的問題在於：這些狀況會持續多久。貿易法第122條的措施只是暫時性的，主要是給政府150天緩衝期，以完成對各國的磋商。但川普當局可能會尋求以301條款訂定永久性措施。
美國已用301條款對付中國大陸，也對巴西進行相關調查，不確定是否會動用此程序，把IEEPA關稅的部分措施也運用到這些貿易夥伴國上。
彭博也預期，美國的貿易夥伴不會試著與川普重談貿易協議。大家應該都假設華府會找出其他方式課關稅，而且並不希望太高調引起注意，以免挑起新的威脅或報復。
