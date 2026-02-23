快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專家指出，這項「B計畫」也沒有法律基礎。

川普破天荒引用1974年貿易法122條，對各國產品課徵15%的關稅，有效期間最長可達150天，以快速解決國際收支問題。

但專家指出，「貿易法」條文所規定的要件，目前其實並不存在，例如美國並沒有「龐大且嚴重的」國際收支逆差。美國過去幾十年來雖一直有貿易逆差，但被流入美國金融市場的國外資金所抵銷，使國際收支帳淨額為零。

BCA研究公司全球策略長貝瑞津指出，「1974年貿易法第122條不適用於目前的總體經濟環境。國際收支逆差與貿易逆差並非同一回事。在彈性匯率制度之下，一如美國目前所做，將不會有國際收支逆差。」

Cato研究所資深研究員雷諾斯也指出，美國的貿易逆差完全被資本帳順差所挹注。美國並沒有整體的國際收支逆差，無法印證川普的最新關稅措施具有合法性。

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

相關新聞

川普再漲關稅至15% 立即生效

繼廿日宣布開徵百分之十的全球性關稅後，美國總統川普廿一日宣布，將此一稅率調高至百分之十五，且立即生效。美國貿易代表葛里爾...

關稅違法 川普與聯邦最高法院翻臉

美國總統川普受到自去年一月回任以來的最大司法挫敗，並視裁決為衝他個人而來，總統與聯邦最高法院間徹底翻臉。近十年來他一直將...

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是...

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專...

彭博示警 緩衝期過後祭301永久措施

彭博資訊估算，川普20日引用1974年的貿易法第122條，對所有國家加徵10%關稅，美國平均實質稅率因而從判決出爐前的1...

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

在美國總統川普突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。