川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎
在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專家指出，這項「B計畫」也沒有法律基礎。
川普破天荒引用1974年貿易法122條，對各國產品課徵15%的關稅，有效期間最長可達150天，以快速解決國際收支問題。
但專家指出，「貿易法」條文所規定的要件，目前其實並不存在，例如美國並沒有「龐大且嚴重的」國際收支逆差。美國過去幾十年來雖一直有貿易逆差，但被流入美國金融市場的國外資金所抵銷，使國際收支帳淨額為零。
BCA研究公司全球策略長貝瑞津指出，「1974年貿易法第122條不適用於目前的總體經濟環境。國際收支逆差與貿易逆差並非同一回事。在彈性匯率制度之下，一如美國目前所做，將不會有國際收支逆差。」
Cato研究所資深研究員雷諾斯也指出，美國的貿易逆差完全被資本帳順差所挹注。美國並沒有整體的國際收支逆差，無法印證川普的最新關稅措施具有合法性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。