川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專家指出，這項「B計畫」也沒有法律基礎。

川普破天荒引用1974年貿易法122條，對各國產品課徵15%的關稅，有效期間最長可達150天，以快速解決國際收支問題。

但專家指出，「貿易法」條文所規定的要件，目前其實並不存在，例如美國並沒有「龐大且嚴重的」國際收支逆差。美國過去幾十年來雖一直有貿易逆差，但被流入美國金融市場的國外資金所抵銷，使國際收支帳淨額為零。

BCA研究公司全球策略長貝瑞津指出，「1974年貿易法第122條不適用於目前的總體經濟環境。國際收支逆差與貿易逆差並非同一回事。在彈性匯率制度之下，一如美國目前所做，將不會有國際收支逆差。」

Cato研究所資深研究員雷諾斯也指出，美國的貿易逆差完全被資本帳順差所挹注。美國並沒有整體的國際收支逆差，無法印證川普的最新關稅措施具有合法性。