川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
在美國總統川普突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採觀望態度。(路透)
在美國總統川普突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採觀望態度，不會撤銷或重新協商之前與美國簽署的貿易協議，企業界則忙著啟動申請退稅、釐清哪些產品會受到新關稅影響等。

南韓、歐盟等多個經濟體周末都緊急召開協調會議，日本表示將先仔細研究川普政府的回應內容，做出適當反應，澳洲表示將評估所有因應選項，法國表示歐盟有反擊川普關稅的工具，但會先檢視後續發展再統一回應。

較特別的是印度，貿易官員將延後前往美國敲定貿易協議的行程。智庫印度之橋創辦人達塔尼表示，這項判決可能提供給印度放鬆油門的空間，或許會等待法律對新關稅的挑戰，或11月美國期中選舉之後權力均勢轉變。

不過，分析師與法律專家都表示，各國政府不太可能撤銷之前與美國簽署的貿易協議，因為擔心白宮可能採取報復行動，而且美國在國防與安全等其他領域依然擁有龐大籌碼。

國際商會副秘書長威爾森表示，最高法院的判決雖引發對於貿易協議存續的質疑，但不代表這些協議近期就會崩毀，「從我最近與各國政府的對話，我們預期不會有任何國家立刻背離近月來締結的協議」。

不過，一些協議的進度可能會延後，直到法律面情勢更清楚。瑞士洛桑IMD商學院地緣與戰略教授艾夫尼特表示，最高法院的判決不會削弱美國政府擁有的籌碼，且美國政府將不斷提出新威脅，「對目前正在與美國談判，或達成初步協議的國家而言，在150天高關稅屆滿之後，美國的威脅仍將壓迫外國讓步，而且必然會更密集」。

這也必將引發企業營運的混亂，首先是除了能否向政府申請退稅外，也可能面臨下游客戶與消費者的退款要求，其次是釐清進口產品各自須繳納的關稅，以及是否要像去年般提前進貨，以規避可能更高的關稅等。

