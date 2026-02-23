川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是立即生效。此舉將使全球貿易重返不確定性時代，並增添聯準會（Fed）決策前景與企業營運變數，加劇市場震盪。

川普21日在Truth Social發文表示，他「即刻起」再把前一天宣布對世界各國家加徵的10%關稅，提高到「完全被允許且經法律檢驗的15%水準，川普政府將在未來短短幾個月決定並發布全新、獲法律允許的關稅」。

川普未透露額外細節，但白宮20日根據川普的10%關稅公告發布事實清單，援引1974年貿易法第122條，自美東時間24日凌晨零時1分（台灣時間24日中午12時1分）起，對全球加徵10%關稅，為期150天，並利用1974年貿易法第301條授權，啟動貿易歧視調查。

白宮的事實清單也列出豁免範圍，包括特定關鍵礦產、能源和農產品，以及汽車和鋼鋁等已被課徵232條款國安關稅的產品，還有晶片等正遭232條款調查的產品，符合美墨加協定規範的產品也不受影響。

若川普政府要援引1974年貿易法第301條課徵永久關稅，須先進行可能費時好幾月的調查，也意味著加徵15%關稅所引發的困惑，可能會在11月期中選舉接近之際，繼續對經濟造成壓力。這也象徵在川普去年4月宣布「解放日」關稅、陸續與各國達成貿易協議後的貿易穩定期，維持不到幾個月便告結束。

經濟學家指出，在川普政府決定替代措施之前，全球市場都將面臨不確定性，其他變數包括，最新關稅仍可能面臨訴訟挑戰、企業退稅與消費者可能要求退款等混亂、擾亂企業進出口時程安排等。

這也提高了未來物價發展的不確定性，加劇Fed的決策困境，而且其他關稅帶給美國國庫的收入勢必比現行關稅少，使政府少了一大筆財源，將增添對赤字與債務的憂慮，引發債市動盪。