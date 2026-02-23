快訊

台美貿易協定恐生變？總統今與五院茶敘 川普全球15%關稅成焦點

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是立即生效。（歐新社）
美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是立即生效。（歐新社）

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是立即生效。此舉將使全球貿易重返不確定性時代，並增添聯準會（Fed）決策前景與企業營運變數，加劇市場震盪。

川普21日在Truth Social發文表示，他「即刻起」再把前一天宣布對世界各國家加徵的10%關稅，提高到「完全被允許且經法律檢驗的15%水準，川普政府將在未來短短幾個月決定並發布全新、獲法律允許的關稅」。

川普未透露額外細節，但白宮20日根據川普的10%關稅公告發布事實清單，援引1974年貿易法第122條，自美東時間24日凌晨零時1分（台灣時間24日中午12時1分）起，對全球加徵10%關稅，為期150天，並利用1974年貿易法第301條授權，啟動貿易歧視調查。

白宮的事實清單也列出豁免範圍，包括特定關鍵礦產、能源和農產品，以及汽車和鋼鋁等已被課徵232條款國安關稅的產品，還有晶片等正遭232條款調查的產品，符合美墨加協定規範的產品也不受影響。

若川普政府要援引1974年貿易法第301條課徵永久關稅，須先進行可能費時好幾月的調查，也意味著加徵15%關稅所引發的困惑，可能會在11月期中選舉接近之際，繼續對經濟造成壓力。這也象徵在川普去年4月宣布「解放日」關稅、陸續與各國達成貿易協議後的貿易穩定期，維持不到幾個月便告結束。

經濟學家指出，在川普政府決定替代措施之前，全球市場都將面臨不確定性，其他變數包括，最新關稅仍可能面臨訴訟挑戰、企業退稅與消費者可能要求退款等混亂、擾亂企業進出口時程安排等。

這也提高了未來物價發展的不確定性，加劇Fed的決策困境，而且其他關稅帶給美國國庫的收入勢必比現行關稅少，使政府少了一大筆財源，將增添對赤字與債務的憂慮，引發債市動盪。

延伸閱讀

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

相關新聞

川普再漲關稅至15% 立即生效

繼廿日宣布開徵百分之十的全球性關稅後，美國總統川普廿一日宣布，將此一稅率調高至百分之十五，且立即生效。美國貿易代表葛里爾...

關稅違法 川普與聯邦最高法院翻臉

美國總統川普受到自去年一月回任以來的最大司法挫敗，並視裁決為衝他個人而來，總統與聯邦最高法院間徹底翻臉。近十年來他一直將...

川普：加徵15%關稅立即生效 全球貿易重返不確定性時代

美國總統川普宣布對全球普遍加徵10%關稅不到24小時，21日又「突襲加碼」至15%，提高到他援引法條授權的最高稅率，且是...

川普全球加徵15%關稅 專家：「B計畫」也無法律基礎

在美國最高法院判決總統川普的對等關稅違法後，川普立刻啟動「B計畫」，根據不同法源對全球加徵15%關稅，但經濟學者與貿易專...

彭博示警 緩衝期過後祭301永久措施

彭博資訊估算，川普20日引用1974年的貿易法第122條，對所有國家加徵10%關稅，美國平均實質稅率因而從判決出爐前的1...

川普：加徵15%關稅 各國審慎 估不會撤銷與美協議

在美國總統川普突然提高對全球加徵關稅的稅率至15%後，全球政府與企業領袖周末加班急商對策，各國政府大多審慎回應，預料將採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。