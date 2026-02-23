聽新聞
川普關稅被判違法 中國官媒：中方視變化採相應措施

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

美國最高法院裁定總統川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向各國開徵百分之十五進口關稅。大陸官媒玉淵潭天昨引述專家稱，中方不排除根據實際變化作出評估和調整；如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

大陸外交部和商務部尚未回應美國最高法院的相關裁定及川普的最新舉措。至於美國最新加徵的「臨時關稅」，文章稱，這次援引的是很久沒使用的「一九七四年貿易法」第一二二條，但美國這項關稅生效後，很可能一樣面臨被控訴的風險。

玉淵潭天引述對外經濟貿易大學教授崔凡表示，如美方停止相關措施或下調稅率，中方不排除會根據實際變化作出評估和調整的可能性；但如果美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

香港英文媒體南華早報分析，在美國聯邦最高法院裁定後，或削弱川普與習近平的談判籌碼，使川普在即將到來的川習會上處於劣勢，北京可能因此做出更少的讓步。

美國貿易代表葛里爾廿二日說，預料該裁定不會影響川習會。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指，裁決確實削弱了川普在對大陸貿易談判的優勢，但這並不等於北京自動獲得更多讓步空間。他認為大陸仍需考慮到財政能力與地緣政治限制，而與俄羅斯等國的合作關係也給大陸帶來一定負擔。

