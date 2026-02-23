聽新聞
川普關稅被判違法 自民黨高層：促使日企撤出美國

聯合報／ 國際中心／綜合報導

對美國總統川普廿一日宣布，將全球性關稅調高至百分之十五，自民黨稅制調查會長、前防衛大臣小野寺五典廿二日表達擔憂，直言這可能促使日企撤出美國，加快日本「遠離美國」的趨勢。

小野寺在日本富士新聞網（ＦＮＮ）廿二日播出的節目「周日報導THE PRIME」明言，「老實說，我覺得這真的很亂來。企業需要可預見性，他們會根據『這樣的關稅就做這樣的投資』來計畫，但要是情況變得如此混亂，那我擔憂企業會撤出美國」；美日是盟國，他對此一可能性深感不安。

對美國聯邦最高法院的裁定，小野寺說，川普關稅既然違法，那日企要求美國政府退還已繳交的關稅是理所當然，未來將透過個別訴訟確認；若這些關稅最終未能退還，那該裁定的前後就沒什麼區別，徒增混亂而已。

至於是否應重新檢討去年達成的日美貿易協議，小野寺則認為，必須慎重以對。他還說，日本去年談判時，是以日本汽車的關稅為重心來考量，這部分未受廿日的裁定影響，「要是現在就要求重新談判，將造成新的影響出現，這就很棘手」。

小野寺強調，現行日美貿易協議中的調降汽車關稅本身就具關鍵意義，日企去年已經歷過一波變化，不應再生變數，否則將使他們難以掌握未來走向。

在野黨「中道改革聯合」幹事長階猛在節目中也說，日企要求退稅是天經地義，今後在檢討日美貿易協議中的對美投資部分時，應考慮是否將此裁定作日方的談判籌碼。

