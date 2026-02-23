關稅違法 川普與聯邦最高法院翻臉

美國總統川普受到自去年一月回任以來的最大司法挫敗，並視裁決為衝他個人而來，總統與聯邦最高法院間徹底翻臉。近十年來他一直將該院視為「盟友」，並指望在該院占多數的保守派大法官，在他面臨法律困境時，以及對他主張的政策目標都和他站在一起，但此一「和諧感」廿日被徹底打破。

川普痛批反對他關稅政策的大法官，包括他任命的兩位大法官都是不愛國的「傻瓜」及「走狗」，並聲稱自己對聯邦最高法院「唯唯諾諾」的日子一去不復返，有意硬幹到底。

其實聯邦最高法院首席大法官羅伯茲長期支持川普，例如兩年前支持賦予川普廣泛的刑事豁免權，為他重返白宮鋪路，因此一年前他在國會發表演說後，不忘主動與羅伯茲握手與拍肩，以友善舉動表達謝意。

如今羅伯茲在廿一頁厚的意見書上駁斥了川普政府關於緊急狀態的擴權主張，美國芝加哥肯特法學院教授夏皮羅直言，「羅伯茲大法官常支持總統擴權，包含在豁免權的意見書上，但如今他面對的總統不僅樂於將權力擴大到極致，又不接受任何限制，這幾乎是一齣希臘悲劇」。

廿日的裁定可能成為川普重塑美國貿易政策的重大絆腳石，但美國賓州州大學者尼爾森認為，此一裁定另有其重大意義，即藉此讓外界知道，有時對總統「說不」是一件好事，也讓外界看到聯邦最高法院的確會出手限制行政權，也有利維護聯邦最高法院的公眾形象。

尤其未來數月，對川普有意開除美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾與取消美國出生公民權等重大的總統擴權動作，屆時仍需聯邦最高法院做出重要裁定，其結果備受矚目。