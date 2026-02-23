川普再漲關稅至15% 立即生效

繼廿日宣布開徵百分之十的全球性關稅後，美國總統川普廿一日宣布，將此一稅率調高至百分之十五，且立即生效。美國貿易代表葛里爾廿二日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時說，正與其他國家積極對話，尚無任何一方表示將退出貿易協議。

即將赴華府與川普會面的德國總理梅爾茨與巴西總統魯拉先後表達看法。梅爾茨說，將在訪美前透過協商，統一歐盟內部的立場。魯拉則說，他想對川普表明，「我們不希望出現新冷戰；希望所有國家都獲得平等對待」。

川普在自創社媒真實社群寫道，基於他對聯邦最高法院經過幾個月的思考後，廿日所公布的「荒謬、拙劣且極為反美」關稅裁定，進行徹底、詳細且全面檢視，身為美國總統，將把對各國徵收的百分之十全球性關稅調高至法律（即「貿易法」）允許的百分之十五水準。

川普還寫道，「在未來幾個月，川普政府將決定並公布全新且符合（美國）法律規範的關稅，這將持續我們讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）的非凡成功進程」。他並又一次指控許多國家幾十年來一直占美國便宜，且未曾被其他美國總統反制，直到他上任，此一情況才好轉。

聯邦最高法院裁定川普第二任援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收的關稅違法。當晚他就宣布，引用一九七四年貿易法一二二條款對外國輸美商品徵收百分之十關稅。但他廿一日決定將稅率調高至百分之十五。

上述條款賦予美國總統權力，可在特定條件下對其他國家輸美商品實施臨時限制，像關稅或配額。但與ＩＥＥＰＡ不同的是，該條款載明，臨時限制的期限只有一五○天，除非美國國會批准延期，稅率上限則為百分之十五。川普指稱，到期後，將引用永久性的關稅取代貿易法三○一條款。不過，該條款需先進行可能達數月的調查行動。

川普此舉是美國總統首次引用一九七四年「貿易法」一二二條，允許政府實施最高百分之十五的關稅，有效期間最長一五○天，以快速解決國際收支問題。但在「貿易法」條文中所規定的要件，目前其實並不存在，包括「龐大且嚴重的」國際收支逆差在內。因幾十年來美國雖一直有貿易逆差，但被流入美國金融市場的國外資金所抵消，使國際收支帳成為淨零。加圖研究所高級研究員、經濟學者雷諾斯說，美國並沒有整體的國際收支逆差，可以讓川普的最新關稅措施具有合法性。