美最高院推翻川普關稅 傳印度代表團延後赴美談判…主因曝光

中央社／ 新德里22日綜合外電報導
印度貿易部消息人士今天表示，印度已延後於本週派貿易代表團前往華府的計畫，主因美國最高法院推翻總統川普加徵的關稅後，情勢出現不確定性。歐新社
印度貿易部消息人士今天表示，印度已延後於本週派貿易代表團前往華府的計畫，主因美國最高法院推翻總統川普加徵的關稅後，情勢出現不確定性。歐新社

印度貿易部消息人士今天表示，印度已延後於本週派貿易代表團前往華府的計畫，主因美國最高法院推翻總統川普加徵的關稅後，情勢出現不確定性。

路透社指出，這是亞洲國家對美國最高法院決定所做出的首波具體反應之一。而川普（Donald Trump）在遭到最高院否決後，昨天又宣布對進口自所有國家的商品，暫時徵收15%關稅。

一名不願具名的印度貿易部消息人士表示：「兩國官員討論後，決定延後這次訪問。至於新的訪問日期，目前尚未決定。」

該名人士補充道，這次延後主要是因為美國最高法院20日判決後，關稅政策的不確定性所致。

針對美國因印度採購俄羅斯原油而加徵的25%懲罰性關稅，美印兩國之前已同意一項架構，擬讓華府降低部分印度商品的關稅。

印度代表團原本預計今天動身赴美談判，以敲定一份臨時貿易協議。

