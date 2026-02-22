美最高院推翻川普關稅 傳印度代表團延後赴美談判…主因曝光
印度貿易部消息人士今天表示，印度已延後於本週派貿易代表團前往華府的計畫，主因美國最高法院推翻總統川普加徵的關稅後，情勢出現不確定性。
路透社指出，這是亞洲國家對美國最高法院決定所做出的首波具體反應之一。而川普（Donald Trump）在遭到最高院否決後，昨天又宣布對進口自所有國家的商品，暫時徵收15%關稅。
一名不願具名的印度貿易部消息人士表示：「兩國官員討論後，決定延後這次訪問。至於新的訪問日期，目前尚未決定。」
該名人士補充道，這次延後主要是因為美國最高法院20日判決後，關稅政策的不確定性所致。
針對美國因印度採購俄羅斯原油而加徵的25%懲罰性關稅，美印兩國之前已同意一項架構，擬讓華府降低部分印度商品的關稅。
印度代表團原本預計今天動身赴美談判，以敲定一份臨時貿易協議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。