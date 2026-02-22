央視「玉淵譚天」評美新關稅：恐引發新一輪訴訟 傷害美企與消費者

美國最高法院裁定，美政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對華關稅缺乏法律授權，美方隨即終止相關措施，改援引「1974年貿易法」第122條對部分進口商品徵收臨時關稅。央視旗下新媒體《玉淵譚天》22日指，此舉將由美國企業與消費者承擔，並可能引發新一輪訴訟，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。

《玉淵譚天》22日在微博發文指，美國當地時間20日發生兩件影響對中貿易的事件。一是美國最高法院裁決，美政府援引IEEPA所實施的關稅措施缺乏明確法律授權，美國政府隨後發布行政令，宣布終止系列IEEPA關稅措施。二是美方轉而援引「1974年貿易法」第122條，對部分進口商品徵收臨時關稅，起初為10%，十幾小時後又提高至15%，為期150天，部分商品獲豁免。

文章指，此次裁決及行政令均明確，依據IEEPA加徵的關稅沒有法律基礎，將終止執行。自去年2月起，美方對中加徵IEEPA關稅主要分兩類，一是所謂「芬太尼關稅」，目前對中的稅率10%；二是「對等關稅」，執行10%稅率，其餘24%暫緩。行政令規定，這些關稅將「盡快終止徵收」。

對先前已徵收的關稅如何處理，文章提到，中國政法大學史曉麗表示，雖然最高法院判決及行政令未明文規定是否退還，依照美國海關法，美國進口商有權向海關提出退稅申請。實際上，這些關稅大部分由美國企業和消費者承擔。美國紐約聯邦儲備銀行測算，2025年前11個月，對外出口商負擔的最大單月關稅僅約14%，顯示多數由美國進口商承擔。

文章再指，美國最高法院認為，徵收稅收、關稅、進口稅和消費稅的權力屬於國會，IEEPA雖授權總統在國家緊急狀態下處理「異常和特殊」外國威脅，但並未明確授權總統在和平時期單方面徵收關稅，多數意見援引「重大事項原則」，強調凡涉及重大經濟與政治後果的行為須有國會授權。

報導稱，即使如此，美國政府宣稱仍可援引「1930年關稅法」「1962年貿易擴展法」「1974年貿易法」等法律對進口商品加徵關稅。此次行政令實施的「臨時關稅」，正是依「1974年貿易法」第122條，理由為解決美國國際收支失衡及巨額貿易逆差。然而，第122條適用前提是美國國際收支出現根本性問題，「越是加徵關稅，代價就越由美國自己人承擔」。美國這項關稅生效後，很可能像先前一樣面臨被起訴的風險。

大陸國際經貿談判事務專家崔凡表示，如果美方停止相關措施或下調稅率，中方可能根據實際變化進行評估，但若美方以其他法律工具繼續加徵新關稅，中方也將研判是否採取相應措施。