川普改徵追加關稅 日本尚未表達立場…自民黨高層先批「亂來一通」

中央社／ 東京22日專電
美國總統川普在「對等關稅」遭聯邦最高法院認定違法後，改以「追加關稅」方式課稅。歐新社
美國總統川普在「對等關稅」遭聯邦最高法院認定違法後，改以「追加關稅」方式課稅。歐新社

針對美國總統川普在「對等關稅」遭聯邦最高法院認定違法後，改以「追加關稅」方式課稅，日本政府目前尚未正式發表立場。不過，日本自民黨稅制調查會會長小野寺五典今天直言，此舉根本是「亂來一通」，並強調將「審慎討論」是否重新與美方談判。

根據日本東京放送電視台（TBS），外務省相關人士透露，「接下來應該還會有各種動向出現，因此目前先保持觀望態度」，同時也透露，政府正在加緊進行資料蒐集與分析。

針對之前達成的日美協議，政府人士也表示，「這項協議對雙方經濟都有好處」，未來「仍將要求美方落實相關內容」。

另一方面，小野寺在富士電視台政論節目「日曜報道THE PRIME」表示，對美方宣布追加關稅感到相當震驚，「老實說，我覺得這真的很亂來」，並憂心此舉恐加速日本「遠離美國」的趨勢，身為同盟國對此深感不安。

他也指出，如果已經繳納的關稅最終未能退還，「那就和以前沒什麼不同，反而只留下混亂」。

談到日本企業的因應方式，小野寺表示，既然最高法院已裁定川普關稅違法，企業要求退還已繳關稅「理所當然」，未來恐將透過個別訴訟逐步確定。

至於是否應重新檢討「川普關稅」框架下的日美協議，小野寺強調必須慎重。

他指出，日本在談判中以日本的汽車關稅為重心來考量，但這部分並未納入美國最高法院的裁決範圍，「如果現在大動作重新談判，導致新的影響出現，會相當棘手」。

他同時強調，現行日美協議中「調降汽車關稅」本身就具關鍵意義，並指出企業最需要的是政策的可預測性，若汽車領域再出現變化，將使企業難以掌握未來走向。

