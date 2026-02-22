快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

中央社／ 舊金山21日專電
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。路透
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。路透

美國最高法院昨天推翻川普全球性關稅，深耕加州政壇多年的政府關係策略專家班森今天受邀出席舊金山灣區台灣商會年會時表示，她並不一定認同最高法院做法，因為如此一來可能反而讓中國在競爭上相對得利。

舊金山灣區台灣商會今天舉辦年會，除慶祝新年外，關稅變化影響成為另一大話題。

美國最高法院裁定總統川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效，班森（Yolanda Benson）受邀發表專題演說，在記者會上被問到這項裁決是否反而增加了中國的競爭力，削弱了民主盟友原有的相對優勢，她表示並不一定認同這項裁決。

在裁決出爐後，川普原本援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，今天再發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，會發布全新且符合法律規範的關稅。

班森以戰略的角度表示，關於最高法院的裁決，各界出現不同的聲音，她則認為有損川普政府的戰略目標，回到15%的全球關稅，反將削弱政府布局整體局勢的努力。

班森認為，川普希望看到中國付出更多代價，但判決後又產生了另一番局面。

美國媒體CNBC報導，這項判決可能牽涉高達1750億美元（約新台幣5.5兆元）的企業退稅。基於種種不確定性，不少台商受訪對關稅退款仍抱持觀望態度，有從事產品包裝的台商表示必須與貨代聯繫才能掌握較確切的資訊，退稅款項可能有數百萬美元。

另外，也有業者向記者表示，由於過程充滿不確定性，傾向直接將關稅視為成本。

今年舊金山灣區台灣商會年會除邀請美國政商界人士，日本駐舊金山副總領事也到場祝賀。駐舊金山辦事處長伍志翔致詞期許台商、台僑共同努力讓台美關係越來越好。

關稅 川普 台美關係

延伸閱讀

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

川普：全球商品關稅從10%上調至15% 立即生效

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

全球關稅漲至15% WSJ：為尋找新關稅法律爭取時間

相關新聞

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

CNN報導，美國聯邦最高法院推翻川普用緊急權限徵收對等關稅的法律依據，表面上重挫其招牌經濟政策，長遠看卻可能反而救了他一...

美最高法院裁決恐掀連鎖反應 川普急守「小額包裹免稅禁令」防線

紐約時報報導，美國聯邦最高法院20日推翻對等關稅後，似乎也讓川普政府的小額包裹豁免關稅禁令的一項法源失效，引發疑慮。美國...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美最高法院推翻川普關稅…美策略專家「不一定認同」：反增加陸競爭力

美國最高法院昨天推翻川普全球性關稅，深耕加州政壇多年的政府關係策略專家班森今天受邀出席舊金山灣區台灣商會年會時表示，她並...

關稅戰踢鐵板！小酒商告贏川普「遭騷擾威脅」 勝訴夜開陳年佳釀慶功

美國最高法院2月20日裁定，總統川普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。川普2025年重返白宮後隨即大打關稅戰，將美國...

川普：全球商品關稅從10%上調至15% 立即生效

繼前一日宣布課徵全球商品10%的關稅後，川普總統21日宣布，他要對全球進口商品課徵15%的關稅，並且立即生效，以取代此前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。