川普關稅遭法院推翻 中國大陸官媒：不排除因應調整

美國最高法院裁定總統川普去年實施的全球性關稅無效，川普隨後宣布將改用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅。中國官媒玉淵潭天今天引述專家稱，中方不排除根據實際變化作出評估和調整；如果美方以其他法律工具繼續加徵新的關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

玉淵潭天22日下午發文稱，美國最高法院此次的裁決，以及美國政府隨後發布的行政令都說明，美國依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的關稅沒有法律基礎，美方相關部門將終止執行相關關稅舉措。

文章指出，自從去年2月以來，美國依據IEEPA對中國加徵的新關稅主要有兩部分。一是「芬太尼關稅」，目前對中稅率是10%；二是「對等關稅」，目前對中國執行其中的10%稅率，餘下24%稅率暫緩執行。

玉淵潭天認為，這也就意味著美方根據最高法院判決發布的取消IEEPA關稅的行政命令，同樣也適用於中美關稅安排中的相關部分，對中國的IEEPA關稅應自動取消。

文章稱，美國最新加徵的「臨時關稅」，援引的是很久沒有使用的「1974年貿易法」第122條，理由是「從根本上解決美國國際收支失衡」，尤其是解決美國存在巨額貿易逆差的問題。但第122條的適用前提是，美國國際收支出現根本性的問題。法律上對此的判斷依據並不是單一的貨物貿易逆差，而是包括資本流動、商品和服務貿易在內的整體國際收支狀況。從這個角度看，美國這項關稅生效之後，很可能像此前一樣面臨被起訴的風險。

玉淵潭天引述熟悉國際經貿談判事務的對外經濟貿易大學教授崔凡表示，如果美方停止相關措施或下調稅率，中方不排除會根據實際變化作出評估和調整的可能性；但如果美方以其他法律工具繼續加徵新的關稅，中方也會研判是否採取相應措施。

白宮20日宣布，川普將在3月31日至4月2日訪問中國。

英文南華早報今天報導引述中國人民大學教授時殷弘表示，美國最高法院的裁決無疑削弱了川普（Donald Trump）對中方的貿易籌碼。

但他強調，這並不意味著中國在即將舉行的峰會上會自動獲得更大的優勢。鑑於川普的交易型政策，北京需要有能力也有意願做出一些讓步，以便川普能夠將其包裝成「成功案例」。

報導提到，中國出口商預計川普在法庭上的挫敗以及訪中將帶來更大的貿易穩定性，甚至可能帶來新的訂單。

報導引述保銀資產管理有限公司（Pinpoint AssetManagement）總裁兼首席經濟學家張智威預計，美國最高法院這項裁決將為中美貿易注入新動力。

他說，美國政府可能會尋求其他方式來維持對中國進口商品的高關稅，但尋找和實施這些替代關稅可能需要時間。

張智威說，未來幾個月可能會看到中國企業提前向美國出口商品，以利用較低的關稅，因為這些低關稅可能只是暫時的；川普訪中的消息確認對雙邊關係有利，預計兩國將在北京達成新的貿易協議。