美對全球徵15%關稅 巴西總統魯拉籲平等對待…預計下月與川普會面
美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普對進口商品徵收15%關稅。巴西總統魯拉今天敦促川普平等對待所有國家。
法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在新德里告訴媒體：「我想告訴美國總統川普，我們不希望出現新冷戰。我們不希望干預任何國家，我們希望所有國家都受到平等對待。」
保守派占多數的美國最高法院19日以6比3裁定，1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）「並無授權總統徵收關稅」，川普先前援引此法對幾乎所有國家徵收對等關稅，魯拉表示，他不願對他國最高法院的判決發表評論，但希望巴西與美國的關係能儘快「重返常態」。
80歲的魯拉預計下月前往華盛頓與川普會面。
魯拉表示：「我有信心在我們對談之後，巴西與美國的關係將恢復正常。」他還說，巴西只希望「和平生活、創造就業，並改善人民的生活」。
巴西與美國之間歷經數月的敵對狀態後，雙方關係逐漸好轉。
川普政府已將巴西的部分主要出口商品，從去年對該國實施的40%關稅清單中豁免。
魯拉18日抵達印度參加人工智慧（AI）峰會，他表示：「世界不需要更多動盪，而是需要和平。」
魯拉與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤後，兩國昨天同意加強在關鍵礦產與稀土方面的合作，並簽署了多項協議。
