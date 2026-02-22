美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

CNN報導，美國聯邦最高法院推翻川普用緊急權限徵收對等關稅的法律依據，表面上重挫其招牌經濟政策，長遠看卻可能反而救了他一把，避免關稅戰持續反噬白宮與共和黨期中選情。

川普現在改採1974年「貿易法」（Trade Act of 1974）第122條對全球輸美商品加徵關稅附加稅，但是否符合第122條的啟動條件仍有疑慮。若川普仍執意大打關稅牌，恐反而錯失這次由最高法院強制降溫帶來的政治緩衝，等於把一份大禮往外推。

川普去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對外國開徵對等關稅，聯邦最高法院20日裁定手段不合法。他當天隨即另起爐灶，依據貿易法第122條對全球加徵10%關稅，不到24小時又增加稅率至15%。不過，最高法院的判決實際上已大幅限縮白宮可動用的關稅權力與操作彈性，使川普難以再以先前模式隨時廣泛加碼關稅。

CNN指出，關稅戰早已在政治和經濟面反噬川普政府。美國經濟分析局（BEA）在裁決出爐前公布，2025年第4季GDP折合年率僅成長1.4%，使2025年成為自2016年以來GDP成長表現倒數第二差的一年；加上就業成長疲弱、通膨雖在1月略降但仍居高不下，關稅帶來的不確定性與額外成本，被視為進一步壓抑原本就不穩的景氣。

民調上，根據民調專家席佛（Nate Silver）彙整的平均值，川普自去年4月2日宣布對等關稅以來，經濟淨支持度由+6滑落至-12；CNN在1月的民調也顯示，62%受訪者不認同川普的關稅政策、僅37%支持，就連偏向共和黨的選民中也有25%表達反對。

現在改採第122條徵稅，意味著關稅能課多少、能課多久都受更嚴格的法定限制。第122條把關稅上限鎖在15%，且期限僅150天，期滿後須由國會延長；在兩院近期已以多數票反對川普關稅的情況下，延長的政治可行性不高。

此外，CNN報導引述康乃爾法學院法律資訊網站指出，啟動第122條需要觸發根本上的國際收支問題，重點在因應美國對外支出出現嚴重、龐大赤字，或美元在外匯市場面臨急貶風險；川普能否援用仍不明朗。

IEEPA路線被推翻後，白宮若改走其他關稅授權，多半得先完成調查與機關認定，且稅率、期限與適用範圍都受法律上限約束，難再隨時把關稅當成談判籌碼。

部分共和黨人私下對裁決感到鬆一口氣，認為法院等同替黨內卸下短期政治包袱；過去一年，許多國會共和黨人一方面不願正面衝撞川普，一方面又難以為這種與「自由市場、自由貿易」傳統形象相悖的關稅路線背書。

隨著期中選舉年壓力升高，黨內開始反思是否還要繼續縱容川普以關稅豪賭，將經濟風險與政治成本綁在共和黨身上。