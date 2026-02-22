美最高法院裁決恐掀連鎖反應 川普急守「小額包裹免稅禁令」防線

紐約時報報導，美國聯邦最高法院20日推翻對等關稅後，似乎也讓川普政府的小額包裹豁免關稅禁令的一項法源失效，引發疑慮。美國總統川普當天火速頒發行政命令維持禁令，企圖在關稅戰遭遇挫折之際，守住另一個攸關其貿易與邊境政策的防線。

美國的「小額免稅政策」（de minimis exemption）是一項針對低價進口商品的通關與稅負豁免機制，原本規定進口商品申報價值低於800美元（約台幣2.5萬元）可享免稅優惠，且不必提交較為繁複的報關文件。

這項政策被形容為漏洞，使大量包裹得以免關稅、主要從中國大陸工廠直接寄到美國消費者手中。隨著美國人愈來愈習慣網購平價商品，中國出口商先透過eBay、Amazon等平台，後又藉Shein、Temu等，將中國龐大製造供應鏈的商品直接輸往美國，而不少美國業者也仰賴這項豁免而在Etsy、Shopify等網站販售商品圖利。川普政府主張，這同時讓芬太尼等合成鴉片類藥物及其原料更容易流入美國。

川普去年5月先終止中國輸美商品適用小額免稅政策，7月再把這項限制擴大到全球各國，等於全面關閉小額免稅管道。

紐時報導指出，最高法院推翻對等關稅，並未直接提及小額免稅政策，但似乎連帶使小額包裹免稅禁令的其中一項法律依據失效，外界一度認為，可能動搖中止這項政策的基礎。

當天幾小時後，川普火速發布行政命令維持禁令，並稱低價貨物流入仍構成國家緊急狀態，且屬獨立於其他關稅行動依據的議題。這項行政命令援引與先前同樣的法律授權，但未直接回應最高法院裁決內容。

主張低稅負的智庫「稅務基金會」資深經濟學家杜蘭特（Alex Durante）指出，圍繞小額免稅政策的混亂，讓過去一年已因關稅政策多次變動而調整作法的企業又多一層挑戰。他說，整體關稅仍存在「揮之不去的不確定性」，在某些層面「現在甚至更糟」。

上海復旦大學研究美中經濟關係的學者宋國友表示，美國最高法院裁決可能推升部分中國對美出口，並使中國出口商品的整體關稅下修，例如美國對中的芬太尼關稅可能因此失效。但他也強調，即使裁決可能對中國一些出口帶來利多，但中企仍苦於因應川普政府貿易政策的反覆無常、難以預測。