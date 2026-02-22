快訊

台彩2千萬超級紅包 中壢姊妹刮中百萬：還學貸孝順父母

台股開盤收紅應沒啥問題…年前就要你抱緊處理！專家：南韓今年漲幅已37.8％

「棒球圈找不到像我的人」 趙士強錯失大聯盟歷經多元人生

聽新聞
0:00 / 0:00

美最高法院裁決恐掀連鎖反應 川普急守「小額包裹免稅禁令」防線

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴發表談話。路透
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴發表談話。路透

紐約時報報導，美國聯邦最高法院20日推翻對等關稅後，似乎也讓川普政府的小額包裹豁免關稅禁令的一項法源失效，引發疑慮。美國總統川普當天火速頒發行政命令維持禁令，企圖在關稅戰遭遇挫折之際，守住另一個攸關其貿易與邊境政策的防線。

美國的「小額免稅政策」（de minimis exemption）是一項針對低價進口商品的通關與稅負豁免機制，原本規定進口商品申報價值低於800美元（約台幣2.5萬元）可享免稅優惠，且不必提交較為繁複的報關文件。

這項政策被形容為漏洞，使大量包裹得以免關稅、主要從中國大陸工廠直接寄到美國消費者手中。隨著美國人愈來愈習慣網購平價商品，中國出口商先透過eBay、Amazon等平台，後又藉Shein、Temu等，將中國龐大製造供應鏈的商品直接輸往美國，而不少美國業者也仰賴這項豁免而在Etsy、Shopify等網站販售商品圖利。川普政府主張，這同時讓芬太尼等合成鴉片類藥物及其原料更容易流入美國。

川普去年5月先終止中國輸美商品適用小額免稅政策，7月再把這項限制擴大到全球各國，等於全面關閉小額免稅管道。

紐時報導指出，最高法院推翻對等關稅，並未直接提及小額免稅政策，但似乎連帶使小額包裹免稅禁令的其中一項法律依據失效，外界一度認為，可能動搖中止這項政策的基礎。

當天幾小時後，川普火速發布行政命令維持禁令，並稱低價貨物流入仍構成國家緊急狀態，且屬獨立於其他關稅行動依據的議題。這項行政命令援引與先前同樣的法律授權，但未直接回應最高法院裁決內容。

主張低稅負的智庫「稅務基金會」資深經濟學家杜蘭特（Alex Durante）指出，圍繞小額免稅政策的混亂，讓過去一年已因關稅政策多次變動而調整作法的企業又多一層挑戰。他說，整體關稅仍存在「揮之不去的不確定性」，在某些層面「現在甚至更糟」。

上海復旦大學研究美中經濟關係的學者宋國友表示，美國最高法院裁決可能推升部分中國對美出口，並使中國出口商品的整體關稅下修，例如美國對中的芬太尼關稅可能因此失效。但他也強調，即使裁決可能對中國一些出口帶來利多，但中企仍苦於因應川普政府貿易政策的反覆無常、難以預測。

關稅 川普

延伸閱讀

美台關稅多變 江啟臣：川普目的不會變

關稅政策遭推翻 分析：將削弱川普與習近平談判籌碼

川普加徵15％全球關稅 學者示警：台灣恐需再次談判

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝！美媒：他反問幕僚1句話

相關新聞

美最高法院裁決恐掀連鎖反應 川普急守「小額包裹免稅禁令」防線

紐約時報報導，美國聯邦最高法院20日推翻對等關稅後，似乎也讓川普政府的小額包裹豁免關稅禁令的一項法源失效，引發疑慮。美國...

關稅政策遭推翻 分析：將削弱川普與習近平談判籌碼

美國總統川普（Donald Trump）即將於3月底訪問中國大陸，美國最高法院則於近日裁定川普徵收的部分關稅違法。香港英...

專家解析川普在最高法院勝率下滑原因！下個大案是它 白宮恐續吞敗仗

華盛頓郵報報導，美國總統川普的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，法律專家指出，這項裁決呼應最高法院與歷任總統互動的一種常...

美國擬提高全球性關稅 自民黨高層憂日企恐撤離

美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。日本執政黨自民黨稅制調查會長小野寺五典今天受訪時就此表示擔憂，認為這可能...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝！美媒：他反問幕僚1句話

美國總統川普對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，華爾街日報引述知情人士透露，當時正在閉門會議的川普收到幕僚遞上的紙條、得知...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。