專家解析川普在最高法院勝率下滑原因！下個大案是它 白宮恐續吞敗仗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。路透
華盛頓郵報報導，美國總統川普的對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，法律專家指出，這項裁決呼應最高法院與歷任總統互動的一種常見趨勢，即當總統進入民意走低時更可能敗訴；另一方面也因案件已脫離緊急案卷，審理轉向聚焦措施本身的實質合法性，而非程序或管轄問題。

接下來，最高法院將在4月1日的檔期，就川普試圖終結美國出生公民權的案件舉行口頭辯論，受到高度關注。而大法官甫於1月21日就川普試圖解僱聯準會理事庫克一案表達質疑。許多法律專家認為，這些案件可能會讓白宮再度吞敗，進一步限縮川普行使總統職權。

川普去年援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對超過百國課徵對等關稅，聯邦最高法院20日以6比3票否決川普徵收關稅的手段。他當天隨即宣布，將利用其他法源加徵為期150天的10%全球性關稅；不到24小時，川普21日又在社群宣布，加碼關稅稅率至15%。

密西根大學法律教授利特曼（Leah Litman）指出，最高法院與歷任總統互動常出現一種模式，「總統支持度越下滑，最高法院越可能做出不利總統的裁決」，而川普支持度持續下滑與這個趨勢一致，加上關稅政策本就不受歡迎。

利特曼並舉例，最高法院過去也曾在前總統布希任內，針對古巴關達那摩灣拘押者相關案件作出對政府不利的重大裁決；在1950年代，前總統杜魯門試圖在罷工期間接管鋼鐵廠時也被判敗訴。這兩個案例都有一個共同點：判決都出現在總統任期接近尾聲的階段。

此外，根據華郵和美國廣播公司共同委由易普索統計，最新民調顯示，川普支持度持續下滑至第二任期以來最低點，且僅34%的美國人認同川普處理關稅的方式，64%不認同。

不過，利特曼也提醒，關稅案不宜被解讀為保守派占多數的最高法院出現政治轉向，因為右派陣營內同樣有人反對關稅，包括美國商會與自由意志保守主義的智庫卡托研究所。

川普在最高法院的勝率出現變化，另一個原因可能是，去年幾次對川普有利的裁定多出自法院的緊急案卷（emergency docket）。這類裁定屬於暫時性命令，目的在於案件仍在下級法院審理期間，先維持現行法律狀態，多半聚焦在程序或管轄權問題，而非實質上是否合法；如今，大法官開始處理更終局的判決。

紐約大學法學院教授理皮爾德斯（Richard Pildes）表示，在本會期期間，最高法院將更全面檢視川普政府主要政策的實質合法性。

這項裁決加上最高法院去年12月底阻止川普在芝加哥部署國民兵，標誌大法官首度在重大案件上對川普作出具分量的不利裁定，且後續可能還會有更多，白宮與最高法院關係正步入更緊張的新階段。一位對權力受限感到不滿的總統，將與肩負約束行政與立法部門可能逾權責任的司法體系正面交鋒。

川普24日將發表國情咨文，依照慣例，部分大法官將出席，料將更能看出最高法院與白宮關係走向的線索。

關稅 川普

