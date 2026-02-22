美國擬提高全球性關稅 自民黨高層憂日企恐撤離

美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。日本執政黨自民黨稅制調查會長小野寺五典今天受訪時就此表示擔憂，認為這可能促使日本企業撤出美國。

美國最高法院本月稍早認定川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普本月20日援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，並接著在本月21日發文宣布，將提高全球關稅至15%。

日本放送協會（NHK）報導，小野寺在富士電視台今天播出的節目「日曜報道 THE PRIME」就此指出，「老實說，我覺得這整個亂七八糟了。企業需要可預見性，會依據『這樣的關稅就做這樣的投資』來計劃，但如果狀況變得這麼混亂，我擔心企業會撤出美國。」

川普先前援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。不過，美國最高法院本月20日裁定，IEEPA並無授權總統徵收關稅的權力。

對此，小野寺也表示，「講明『請歸還以違法方式支付的關稅』是理所當然的」，對於日本企業等要求返還已支付關稅的做法表示理解。

在野黨「中道改革聯合」幹事長階猛在同個節目中提到美國最高法院的裁定結果時表示，「為了國家利益而支付的關稅，要求返還是理所當然的。未來在檢討對美投資協議時，是否應該把這次裁定作為談判籌碼」。