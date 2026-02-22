快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

聽新聞
0:00 / 0:00

美國擬提高全球性關稅 自民黨高層憂日企恐撤離

中央社／ 東京22日綜合外電報導
美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。 法新社
美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。 法新社

美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。日本執政黨自民黨稅制調查會長小野寺五典今天受訪時就此表示擔憂，認為這可能促使日本企業撤出美國。

美國最高法院本月稍早認定川普（Donald Trump）去年實施廣泛的全球性關稅無效後，川普本月20日援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，並接著在本月21日發文宣布，將提高全球關稅至15%。

日本放送協會（NHK）報導，小野寺在富士電視台今天播出的節目「日曜報道 THE PRIME」就此指出，「老實說，我覺得這整個亂七八糟了。企業需要可預見性，會依據『這樣的關稅就做這樣的投資』來計劃，但如果狀況變得這麼混亂，我擔心企業會撤出美國。」

川普先前援引1977年制定的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）向幾乎所有國家徵收「對等」關稅。不過，美國最高法院本月20日裁定，IEEPA並無授權總統徵收關稅的權力。

對此，小野寺也表示，「講明『請歸還以違法方式支付的關稅』是理所當然的」，對於日本企業等要求返還已支付關稅的做法表示理解。

在野黨「中道改革聯合」幹事長階猛在同個節目中提到美國最高法院的裁定結果時表示，「為了國家利益而支付的關稅，要求返還是理所當然的。未來在檢討對美投資協議時，是否應該把這次裁定作為談判籌碼」。

關稅 川普

延伸閱讀

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝！美媒：他反問幕僚1句話

川普對全球徵15%關稅回應高院裁決 經貿陷入新動盪

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

【專家之眼】最高法院不利判決 川普仍將繼續纏鬥

相關新聞

川普得知對等關稅敗訴第一反應曝！美媒：他反問幕僚1句話

美國總統川普對等關稅20日遭聯邦最高法院推翻，華爾街日報引述知情人士透露，當時正在閉門會議的川普收到幕僚遞上的紙條、得知...

對等關稅被推翻！川普怒課全球15%稅率唯2國逃過一劫 各國反應一次看

美國聯邦最高法院推翻援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施對等關稅，引發美國總統川普大為不滿，20日宣布利用其他法源加...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美國擬提高全球性關稅 自民黨高層憂日企恐撤離

美國總統川普21日宣布將提高全球性關稅至15%。日本執政黨自民黨稅制調查會長小野寺五典今天受訪時就此表示擔憂，認為這可能...

川普對全球徵15%關稅回應高院裁決 經貿陷入新動盪

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，結束一波經濟不穩定，不過，隨著川普又宣布，將改用其他法源向全球各國...

【專家之眼】最高法院不利判決 川普仍將繼續纏鬥

美國聯邦最高法院大法官以6比3投票結果，於美東時間2月20日提出裁定，判決美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。