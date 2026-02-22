川普對全球徵15%關稅回應高院裁決 經貿陷入新動盪

美國最高法院裁定總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效，結束一波經濟不穩定，不過，隨著川普又宣布，將改用其他法源向全球各國開徵15%的進口關稅，還將發布全新且符合法律規範的關稅，國際經貿局勢將陷入新一波動盪。

美國最高法院昨天裁定，「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力。川普（Donald Trump）先前援引1977年制定的IEEPA向幾乎所有國家徵收「對等」關稅，各國稅率不一。

川普當天隨即簽署一項公告，依據貿易法第122條款，對全球各國徵收10%進口關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天。短短不到一天，他今天又發文宣布，將把全球關稅提高至15%，未來幾個月，川普政府將發布「全新且符合法律規範的關稅」。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，最長150天，可經國會批准後延長。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，建構川普的B計畫將耗費幾個月的時間，這意味隨著11月美國期中選舉腳步越來越近，拖累經濟的關稅亂局仍將持續下去。

這波關稅新變局不單影響美國，更牽動全球經貿局勢。

華郵指出，美國最高法院的裁決終結了一波經濟不穩定，但許多問題仍懸而未決。川普政府是否會退還已徵收逾1340億美元的進口稅收？如果會的話，方式與時間為何？除了川普昨天火速宣布的全球關稅之外，還會有哪些新關稅作為補充？

策略諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）表示，「這項裁決代表了美國貿易政策的降溫，然而，這並不構成全面復原，不確定性仍存在」，包括如何處理已徵收的稅款。

報導指出，川普的關稅新戰略由兩套做法組成，以取代原有關稅。第一招是徵收15%的全球進口稅，另一招則是對特定產業祭出一系列新的國家安全關稅及針對個別國家加徵關稅，以打擊其所稱的不公平貿易行為。

落實這些額外措施所需的行政程序可能要耗時數月。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，一旦新的關稅組合就位，今年產生的收入將和川普原先的計畫持平。

不過，達科認為，川普政府不太可能如其預期般地迅速完成整套關稅方案的替換。

儘管川普計劃透過不同法律授權維持關稅措施，一些分析家則對這些政策的持久性表達質疑。前美國助理貿易代表葛雷瑟（Ed Gresser）直言，「這些（做法）非常不受歡迎，民眾並不喜歡」。

事實上，美國選民反對川普關稅的比例約為2比1，根據華郵、美國廣播公司新聞網（ABC News）和益普索（Ipsos）昨天發布的聯合民調，64%受訪者反對關稅，34%支持。

川普去年重返白宮以來關稅措施不斷，盼藉以改善美國貿易逆差問題並促使製造業回流。