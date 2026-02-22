回應美國關稅 梅爾茨：歐盟將協商統一立場

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，他將在前往華盛頓會晤美國總統川普（Donald Trump）之前，與歐洲盟邦磋商如何共同回應美國關稅問題。

法新社報導，梅爾茨在接受德國第一電視台（ARD）專訪時說：「在這件事情上，我們將會有非常明確的歐洲立場，因為關稅政策屬於歐洲聯盟權責，而不是單一成員國的事。」

「我再過一個多禮拜就會到華盛頓。我將帶著共同的歐洲立場前往華府。」

在美國最高法院撤銷川普去年宣布的多項廣泛關稅後，川普昨天針對進口美國的商品徵收10%關稅。川普今天又表示，他將把稅率提高到15%。

梅爾茨在談到川普徵收10%關稅時指出，他仍期待德國出口商未來面臨較少的關稅，並認為美國最高法院的裁決是好消息。

他說：「對我而言，昨天最高法院的決定令人安心：美國的權力分立制度似乎依然運作良好。這是好消息。」