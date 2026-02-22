川普：全球關稅水準從10%上調至15% 立即生效

美國總統川普21日表示，「全球關稅」的水準將從原先的10%調高至15%，「立即生效」。

他在自家社群媒體Truth Social貼文說：「我，作為美國總統，將把全球關稅水準從10%調高到15%，立即生效，這是法律所允許、也經過法律檢驗；許多國家數十年來占美國便宜，卻未受到懲罰，直到我上台之後。」

川普也在貼文中表示，將祭出更多關稅，「在未來短短數個月內，川普政府將研擬並祭出更多法律所允許的新關稅」。