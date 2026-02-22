快訊

川普：全球關稅水準從10%上調至15% 立即生效

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普把全球關稅水準從10%調高至15%。法新社
美國總統川普21日表示，「全球關稅」的水準將從原先的10%調高至15%，「立即生效」。

他在自家社群媒體Truth Social貼文說：「我，作為美國總統，將把全球關稅水準從10%調高到15%，立即生效，這是法律所允許、也經過法律檢驗；許多國家數十年來占美國便宜，卻未受到懲罰，直到我上台之後。」

川普也在貼文中表示，將祭出更多關稅，「在未來短短數個月內，川普政府將研擬並祭出更多法律所允許的新關稅」。

駁斥川普 大法官：IEEPA根本沒提關稅

美國聯邦最高法院廿日以六票對三票裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法，六位大法官在意見書中各...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

日政府：投資美國首輪計畫不受影響

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的對等關稅無效。日本政府高層廿一日說，該裁定不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作事項恐延

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

