美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

對於已簽訂的關稅政策未來走向，現為美國智庫亞洲社會政策研究所資深副所長的柯特勒廿日於國際貿易會員協會的線上座談會表示，她判斷美國與合作夥伴將持續維持這些協議的效力。

柯特勒指出，由於美國的貿易夥伴早已預料到上述裁定會公布，她毫不懷疑美方在談判時已有備案，也就是關稅措施將繼續有效。現在若有國家退出協議或對協議提出重大質疑，將激怒白宮。柯特勒說，「正如我們所見，川普會找到方式讓違約國付出代價，而且絕不會是好方式」。

談及未來發展，柯特勒說，目前多數國家回應時，基本上會根據川普的備案決定下一步，未來可觀察美國貿易夥伴是否會協調行動，並採集體應對措施。與會的美國前出口管制官員巴迪亞也認同協議持續生效的觀點。