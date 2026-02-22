日政府：投資美國首輪計畫不受影響

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的對等關稅無效。日本政府高層廿一日說，該裁定不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

亞洲各國政府廿一日趕忙因應上述裁定以及川普新宣布的百分之十全球關稅，研究新局面將如何影響貿易關係。日本經濟新聞報導，一位日方高層指出，與美國達成協議的赴美投資計畫對日本經濟成長與經濟安全至關重要。該高層也對日後第二輪的進一步投資計畫，抱持正面態度。

日本為換取美國調降對等關稅，已在美日貿易協議承諾五千五百億美元對美投資。日本首相高市早苗預定三月十九日訪美並會晤川普，打算將這一系列對美投資，定位為兩國經濟與安全合作的關鍵，藉此強化雙方同盟關係。

美日兩國十八日已宣布首批三大投資項目，即在德州的石油和天然氣計畫、在俄亥俄州的燃氣發電項目，以及在喬治亞州的關鍵礦產計畫。另據日本時事通信社稍早披露，日本與美國考慮把興建新世代核能反應爐，作為日本對美投資第二輪計畫的有力候選項目。

根據去年七月日本與美國達成的貿易協議，日方承諾提供投資或貸款與貸款擔保，換取川普將對等關稅與汽車關稅，均調降至百分之十五。