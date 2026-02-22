對等關稅被判違法…貿易夥伴叫好 喊話公平互惠

美國聯邦最高法院廿日推翻總統川普的對等關稅，美國貿易夥伴紛紛表示歡迎；不過仍有全球貿易機構警告，關稅問題仍存在諸多不確定性。

加拿大主管加美貿易的內閣部長勒布朗強調，這次裁定「強化加拿大立場，即美國援引國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅實屬不合理」。

法國總統馬克宏廿一日說，上述裁定顯示「擁有最高法院，進而擁有法治，並非壞事。在民主國家，擁有權力以及能與之抗衡的力量，是件好事」。

馬克宏說，法國將評估川普新宣布的百分之十全球關稅將帶來的後果，並做出調整，法國希望繼續出口農產品、奢侈品、時尚品以及航太產品等。法國負責外貿事務的外交部部長代表佛利西耶說，布魯塞爾有工具可回擊川普最新一輪關稅。

歐盟貿易事務發言人吉爾重申大西洋兩岸企業界對關稅「穩定性與可預測性」的重視：「我們與美國政府保持密切聯繫，以了解他們針對此裁定會採取哪些措施，我們將繼續提倡低關稅並努力降低關稅」。

英國政府發言人說，英方將繼續支持英國企業並等候後續更多細節，並強調英國享有全球最低的對等關稅，希望與美國保持優惠的貿易地位。

墨西哥經濟部長厄伯拉特對這次裁定可能產生的影響持謹慎態度，表示「我不知道最終結果會如何。就墨西哥而言，只有部分關稅措施與該法律條款有關，其他措施則無關」。厄伯拉特也說，墨方正研究川普新一輪百分之十關稅可能帶來的影響。

印度工業與商業部聲明，已注意到這次裁定，印度將檢視該裁定、川普後續說法和所宣布動作的潛在影響。

巴西總統魯拉近日強調，不會在資源與外交上接受外來壓力，將與川普直接會晤，討論礦產資源與貿易合作。魯拉強調，未來巴西的稀土開採與出口必須在國內完成加工，並由巴西自主決定銷售對象，不接受任何外部強加的條件。

國際商會也抱持謹慎態度，表示要求退稅的行政程序可能非常複雜，廿日裁定未提退稅事宜，企業不要期望過程將很順利。

德媒明鏡周刊分析，美國許多對德國產業影響最深的關稅，是建立在ＩＥＥＰＡ以外的法律基礎上，加上美方可能改採其他法律工具延續關稅措施，企業面臨的不確定性反而升高，德國經濟很難因此歡呼。