關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作恐延

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）去年10月在慶州舉行雙邊會談敲定貿易協議。 （美聯社）
美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）去年10月在慶州舉行雙邊會談敲定貿易協議。 （美聯社）

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

青瓦台發言人姜由楨廿一日在書面簡報說，雖然美方對韓課徵的百分之十五對等關稅被裁定失效，但美國政府已依貿易法第一二二條款實施百分之十的全球關稅，韓方將密切關注美方後續措施及主要國家的回應。

南韓產業通商資源部廿一日說，該部此前已致力研議如何回應上述裁定；部長金正官說，該裁定增加對美出口的不確定性，但透過美韓關稅協議取得的整體出口條件大致不變，首爾將全面檢視該裁定細節和華府後續措施，以便全力回應並捍衛南韓國家利益。

韓聯社報導，這次裁定為南韓經濟帶來變數，因川普表明將啟動「替代手段」，若美方透過提高半導體、汽車等關稅作為應對方式，南韓經濟恐將再度面臨新的不確定性。

外界也關注，原本對美投資協議可能出現調整空間。既然促使南韓政府承諾三千五百億美元投資的關稅法律依據已動搖，履行對美投資也可能產生邏輯矛盾。在對等關稅已被判無效的情況下，若仍維持原有貿易協議，對南韓也可能不公平。

但川普政府仍握有多項貿易手段，南韓政府要推翻既有協議在現實上恐怕有困難。而且對美投資協議當中，相當重要的韓美造船合作計畫，被視為南韓造船業的突破口，因此全面否定對美投資未必能帶來正面效果。

有分析指出，美國可能在與南韓貿易談判不確定性稍微消除後，才會落實安保事項。

關稅 川普

延伸閱讀

關稅風暴再起 川普加徵10％全球關稅

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

相關新聞

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪為輸家

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。...

關稅判決出爐 為何美國長債應聲下跌？專家指因重燃2大顧慮

美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令...

瓦解或維持現狀？最高院推翻川普關稅 美國轉向臨時關稅「B計劃」

美國最高法院周五以6比3的投票結果，裁定川普在過去13個月內實施的大多數關稅措施違憲，並予以撤銷。法院認定，川普在對美國貿易夥伴徵收關稅時，援引了1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）超越了總統權限。該法律本意是用於應對國家緊急狀態，而非作為常規貿易政策工具。

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，世界最大兩個經濟體的領導人將舉行備受矚目的會談。此行宣布之際，美國最高法院推翻了川普對進口商品徵收的大範圍關稅。

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。