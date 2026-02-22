關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作恐延

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

青瓦台發言人姜由楨廿一日在書面簡報說，雖然美方對韓課徵的百分之十五對等關稅被裁定失效，但美國政府已依貿易法第一二二條款實施百分之十的全球關稅，韓方將密切關注美方後續措施及主要國家的回應。

南韓產業通商資源部廿一日說，該部此前已致力研議如何回應上述裁定；部長金正官說，該裁定增加對美出口的不確定性，但透過美韓關稅協議取得的整體出口條件大致不變，首爾將全面檢視該裁定細節和華府後續措施，以便全力回應並捍衛南韓國家利益。

韓聯社報導，這次裁定為南韓經濟帶來變數，因川普表明將啟動「替代手段」，若美方透過提高半導體、汽車等關稅作為應對方式，南韓經濟恐將再度面臨新的不確定性。

外界也關注，原本對美投資協議可能出現調整空間。既然促使南韓政府承諾三千五百億美元投資的關稅法律依據已動搖，履行對美投資也可能產生邏輯矛盾。在對等關稅已被判無效的情況下，若仍維持原有貿易協議，對南韓也可能不公平。

但川普政府仍握有多項貿易手段，南韓政府要推翻既有協議在現實上恐怕有困難。而且對美投資協議當中，相當重要的韓美造船合作計畫，被視為南韓造船業的突破口，因此全面否定對美投資未必能帶來正面效果。

有分析指出，美國可能在與南韓貿易談判不確定性稍微消除後，才會落實安保事項。