聽新聞
0:00 / 0:00

對前景迷惘 美企業陷觀望狀態

聯合報／ 編譯彭馨儀／綜合報導

美國聯邦最高法院廿日推翻總統川普關稅政策，恐使全球貿易體系又陷入混亂，各國政府與企業均急忙釐清如何退還關稅與今後將如何發展。

美國明尼蘇達州嬰幼兒用品銷售商Busy Baby的老闆班尼克說，「我鬆了口氣，但也有點不知所措。現在怎麼辦？我要怎麼拿回繳交的關稅？」她剛為一批從中國大陸深圳運來的矽膠餐墊支付關稅，自去年以來她付的關稅共近五萬美元。

尚不清楚若川普要繼續徵收關稅，他將如何與何時實施。許多製造商、零售商、進口商及其他企業又陷入觀望狀態，彷彿回到去年。當時關稅政策帶來的不確定性，使這些企業連基本的商業決策都難以做出。

美國喬治城大學教授布許表示，這代表一片混亂；企業能確定且快速拿回關稅的方式，是由美國國會介入，並宣布自動退款，否則將耗費數年。

教育性玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格也對該裁定說，「這證明我們是對的」。沃登伯格還說，「政府欠我們錢；大家都覺得我們繳太多稅，沒人願意繳不必繳的稅」；關稅使他為了生存而被迫縮減規模，遑論讓其公司壯大創新。

關稅 川普 玩具 深圳 矽膠 最高法院

延伸閱讀

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

相關新聞

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪為輸家

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。...

關稅判決出爐 為何美國長債應聲下跌？專家指因重燃2大顧慮

美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令...

瓦解或維持現狀？最高院推翻川普關稅 美國轉向臨時關稅「B計劃」

美國最高法院周五以6比3的投票結果，裁定川普在過去13個月內實施的大多數關稅措施違憲，並予以撤銷。法院認定，川普在對美國貿易夥伴徵收關稅時，援引了1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）超越了總統權限。該法律本意是用於應對國家緊急狀態，而非作為常規貿易政策工具。

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，世界最大兩個經濟體的領導人將舉行備受矚目的會談。此行宣布之際，美國最高法院推翻了川普對進口商品徵收的大範圍關稅。

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。