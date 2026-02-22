聽新聞
對前景迷惘 美企業陷觀望狀態
美國聯邦最高法院廿日推翻總統川普的關稅政策，恐使全球貿易體系又陷入混亂，各國政府與企業均急忙釐清如何退還關稅與今後將如何發展。
美國明尼蘇達州嬰幼兒用品銷售商Busy Baby的老闆班尼克說，「我鬆了口氣，但也有點不知所措。現在怎麼辦？我要怎麼拿回繳交的關稅？」她剛為一批從中國大陸深圳運來的矽膠餐墊支付關稅，自去年以來她付的關稅共近五萬美元。
尚不清楚若川普要繼續徵收關稅，他將如何與何時實施。許多製造商、零售商、進口商及其他企業又陷入觀望狀態，彷彿回到去年。當時關稅政策帶來的不確定性，使這些企業連基本的商業決策都難以做出。
美國喬治城大學教授布許表示，這代表一片混亂；企業能確定且快速拿回關稅的方式，是由美國國會介入，並宣布自動退款，否則將耗費數年。
教育性玩具公司「學習資源」執行長沃登伯格也對該裁定說，「這證明我們是對的」。沃登伯格還說，「政府欠我們錢；大家都覺得我們繳太多稅，沒人願意繳不必繳的稅」；關稅使他為了生存而被迫縮減規模，遑論讓其公司壯大創新。
