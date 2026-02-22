千億美元關稅怎麼退 程序不明

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普依國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法。路透及美媒ＣＮＢＣ廿日報導，推估約達一七五○億美元徵來的關稅，該裁定未說明是否退還、以及如何退還，相關程序不明，恐將是「一團糟」。

相關退稅事宜將回到美國國際貿易法院處理。專家指出，企業恐須逐案提告，相關程序冗長且成本高昂。進口商已向國貿法院提起逾千起訴訟要求退稅，預計未來還會有大量新案件湧入。

進口商對幾乎所有須課徵關稅的商品，都必須向美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）繳納保證金，並先行支付預估關稅，才能將貨物輸入美國。

企業接下來不僅將爭取巨額關稅退款，也希望取回凍結在海關保證金與抵押品中的資金。關稅除增加進口稅負，也推高產品成本，迫使進口商提高依法必須持有的海關保證金金額。

美國進口商在試圖追回這筆龐大關稅成本時，將面臨重重障礙。大小企業理論上都可能符合退稅資格，總額可能達數千億美元，但律師提醒，退稅可能遭拒或延後，具體情況將取決於法院裁定，以及ＣＢＰ如何執行退款程序。

美國國際貿易法院去年十二月裁定，法院有權重命令政府支付附帶利息的退稅，川普政府在法庭上表示不會挑戰此權力。專家指出，這項裁定排除退稅可能面臨的法律障礙。

根據美國貿易法，進口商有兩年時間提訴要求退稅。此一過程恐對小型企業造成不小衝擊，因為這些企業沒有如好市多雄厚資金，更易受到關稅傷害。

小型葡萄酒進口與經銷商施瓦茲是在美提出關稅訴訟的原告之一。廿日上午當最高法院的裁決出爐時，他正和妻子坐在家中的餐桌旁。

「我並不想告川普總統，但我想我現在知道贏得金牌是什麼感覺了，」施瓦茲說。「在很多層面上，這都是一種難以置信的感受。」

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康