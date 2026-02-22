聽新聞
川普B計畫 專家憂全球經貿反添變數

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普關稅政策違法。貿易專家及經濟學者則提醒，該裁定並不會使他就此放棄以關稅當武器，將藉由其他法律授權來祭出新關稅，反而使全球貿易的不確定性增加。

美智庫大西洋理事會專家李浦斯基說，今年川普政府在貿易政策上可能與去年如出一轍，其主因有四：其一，該裁定將使川普第二任至今實施的大部分關稅都被取消。根據大西洋理事會估計，原本一年有一千多億美元的關稅收入，此一缺口將必須設法填補。儘管股市可能對此一裁定雀躍不已，但公債市場可能做出相反反應。

川普政府早有「Ｂ計畫」，外界預料將很快發動一系列的二三二條款及三○一條款調查行動，並利用一九七四年「貿易法」一二二條款來重塑關稅。但一二二條款對關稅設定的時限僅一五○天，且並未授權總統對不同國家實施不同稅率。

最壞的結果恐是企業要求退稅根本徒勞無功，各國也未必會試圖改變現行與川普政府間的框架協議，川普也將發動新關稅，以重建他第二任祭出的貿易障礙。這對企業來說顯然徒增更多不確定性。

其二，美墨加貿易協定（ＵＳＭＣＡ）面臨解體風險。因此今年上半年的情勢可能與去年上半年類似，即川普持續祭出新關稅來威脅加、墨。

其三，自川普去年回任以來，美歐貿易關係漸趨惡化。由於歐盟前執委布勒東對美國科技富豪馬斯克及旗下社媒Ｘ罰款一點二億美元，國務卿魯比歐因此視為對美國所有科技平台的攻擊，川普也揚言將對西班牙及法國輸美商品加徵關稅。如此一來，美歐去年達成的貿易協議恐不復存在。

其四，美國聯準會（Ｆｅｄ）新主席五月將上任，可能宣布降息，川普認為更有推動關稅政策的底氣，因為新主席可能較不擔憂關稅引發的通膨效應。因此金融市場以為新的關稅風暴可能不致出現，恐是過度自信。

