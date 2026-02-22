快訊

川普：全球關稅水準從10%上調至15% 立即生效

聽新聞
0:00 / 0:00

川普3月31日赴北京…川習會關鍵議題 延長貿易休兵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社廿日報導，一位白宮官員證實，美國總統川普將於三月卅一日至四月二日訪問中國大陸。路透同日報導說，川普這次訪問大陸的一項關鍵議題，為是否延長雙方的貿易休戰協議；該協議使兩國避免進一步提高關稅

川普四日與大陸國家主席習近平通話後，曾說美國與全球第二大經濟體大陸之間的關係「極為良好」。但路透指出，在美國聯邦最高法院廿日的關稅裁定後，尚不清楚川普是否會恢復對大陸輸美商品課徵關稅，以及將依據何種法律權限。

川普政府表示，這些關稅措施之所以必要，是因為與貿易失衡及大陸在製造非法芬太尼相關化學品的角色有關，這已構成國家緊急狀態。

川普十九日在華府對來訪的外國領袖談及這次訪中行時表示：「那將會非常轟動。我們必須舉辦中國史上你所見過最盛大的場面」。對川普訪中日期，中國駐美大使館婉拒向路透置評。北京方面尚未確認這次訪問。

關稅 川普 習近平

延伸閱讀

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

相關新聞

川普：全球關稅水準從10%上調至15% 立即生效

美國總統川普21日表示，「全球關稅」的水準將從原先的10%調高至15%，「立即生效」。

駁斥川普 大法官：IEEPA根本沒提關稅

美國聯邦最高法院廿日以六票對三票裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法，六位大法官在意見書中各...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

日政府：投資美國首輪計畫不受影響

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的對等關稅無效。日本政府高層廿一日說，該裁定不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作事項恐延

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。