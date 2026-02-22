聽新聞
紐時：最高法院關稅裁定 如獨立宣言

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

紐約時報指出，對於美國總統川普關稅政策的裁定，好比聯邦最高法院的「獨立宣言」，也是美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲與總統川普間意見相左的最新實例。

川普廿四日將赴國會發表國情咨文，屆時場面將顯尷尬，羅伯茲將率領大法官穿法袍坐在川普視線所及的前排位置。

聯邦最高法院前年為官司纏身的川普在野時提供實質刑事豁免權；川普第二任提出的多項政策接連挨告，該院也發出廿項緊急命令幫他「開綠燈」，該院給他的待遇此前堪稱順遂無比。

然而，廿日的情況丕變，羅伯茲代表持多數意見的六名大法官撰寫主要意見書，直接否決川普去年一月回任以來具指標性意義的關稅政策。

美國行政與司法部門領袖間，對國政看法分歧的衝突因此再添一例。川、羅兩人的性格截然不同，羅伯茲自制且理性，川普則犀利又大膽。

川普去年三月要求彈劾一位暫緩遣返兩百名移民回薩爾瓦多的法官。但幾小時後，羅伯茲隨即罕見以大法官身分聲明，根據美國近兩個世紀以來確立的原則，彈劾並非對司法裁判產生不同意見時的適當回應手段。

川普二○一八年以「歐巴馬法官」貶抑聯邦地方法院法官提格，理由是他推翻川普禁止部分移民申請庇護的政策。當時羅伯茲就罕見出面捍衛聯邦司法的獨立完整性而槓上川普。

羅伯茲當時直言，美國沒有「歐巴馬法官」或「川普法官」，也沒有「布希法官」或「柯林頓法官」；「我們擁有的是一群卓越且敬業的法官，竭盡所能對出庭民眾給予平等權利。大家都應對獨立的司法體系心存感激」。

川普第一次參選總統時，就批評羅伯茲是「災難」。川普第一任時和行政部門、獨立機構或川普本人有關的官司，在聯邦最高法院屢屢敗訴，勝訴率百分之四十二，創羅斯福以來美國歷任總統的新低。

