聽新聞
0:00 / 0:00

駁斥川普 大法官：IEEPA根本沒提關稅

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
包括美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（右）在內的六大法官判決對等關稅與芬太尼關稅違法，讓美國總統川普（左）怒稱大法官「對憲法不忠」。圖為川普去年三月赴國會演說時，和羅伯茲握手致意。美聯社
包括美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（右）在內的六大法官判決對等關稅與芬太尼關稅違法，讓美國總統川普（左）怒稱大法官「對憲法不忠」。圖為川普去年三月赴國會演說時，和羅伯茲握手致意。美聯社

美國聯邦最高法院廿日以六票對三票裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法，六位大法官在意見書中各自闡述推翻他關稅政策的主張。

主筆的首席大法官羅伯茲指出，ＩＥＥＰＡ根本沒「關稅」一詞，川普第一任任命的保守派大法官戈薩奇及巴瑞特，均贊同羅伯茲的意見，戈薩奇指出，歷史並不支持美國總統擁有開徵關稅的廣泛權力。

美國聯邦最高法院有九名大法官，保守派占六席、自由派占三席，其中還包括川普提名的三名保守派大法官。此次判決出爐後，外界多認為美國聯邦最高法院終於對川普越權侵犯立法權一事出手，對維持美國的三權分立的憲法精神，是一次關鍵性的判決。

該裁定的多數派意見書由羅伯茲撰寫，嚴厲駁斥川普第二任的做法，直言美國總統僅憑ＩＥＥＰＡ第一七○二條中相隔十六個字的兩個字彙：「監管」及「進口」，就聲稱擁有獨立權力能以任何方式、在任何時間對任何國家的任何產品徵收關稅，但這兩個字彙根本不足以構成如此大的權力。

羅伯茲還指出，ＩＥＥＰＡ上述規定的確列舉其他各種權力，但當中根本不見「關稅」；在這份冗長的權力清單中，並未提及任何關於關稅或進口稅的內容，鑒於美國國會確實費心列舉多項重要且具體的權力，此一遺漏格外引人注目；「我們合理推論，若國會打算賦予徵收關稅這種獨特且重大的權力，則必會寫明，正如在其他關稅法規中一貫的做法」。

羅伯茲裁定時，也援引二○二二年聯邦最高法院樹立的「重大問題原則」；根據該原則，若政策將造成重大的政經影響，美國總統必須取得國會明確授權方可推動。

戈薩奇在協同意見書中也寫道，「無論我們是以何種方式看待國會當年對ＩＥＥＰＡ的立法，它都未明確將廣泛的關稅權力賦予美國總統；若歷史可資借鑑，那未來總有一天，那些對廿日的裁定感到失望的人，將意識到立法程序才是守護自由的堡壘」。大法官巴瑞特也在她的協同意見書中寫道，ＩＥＥＰＡ在「最自然而然的解讀下」，並未賦予總統徵收關稅的權力。

三位自由派大法官：凱根、薩多馬友及傑克森共同簽署的協同意見書中也寫道，ＩＥＥＰＡ的文本及其上下文均未賦予美國總統片面徵收關稅的權力；而少了法律授權，總統的關稅政策就站不住腳。

保守派的大法官卡瓦諾、湯瑪斯及艾里托則持不同意見。根據卡瓦諾撰寫的不同意見書，從法規條文、歷史及判例角度來看，川普關稅合法。

關稅 川普 大法官 最高法院 憲法 美國

延伸閱讀

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

川普改對全球課10%關稅 墨西哥評估影響性

貿易專家點出川普B計畫漏洞 稱美國將陷「關稅空窗期」沒了武器

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

相關新聞

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪為輸家

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。...

關稅判決出爐 為何美國長債應聲下跌？專家指因重燃2大顧慮

美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令...

瓦解或維持現狀？最高院推翻川普關稅 美國轉向臨時關稅「B計劃」

美國最高法院周五以6比3的投票結果，裁定川普在過去13個月內實施的大多數關稅措施違憲，並予以撤銷。法院認定，川普在對美國貿易夥伴徵收關稅時，援引了1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）超越了總統權限。該法律本意是用於應對國家緊急狀態，而非作為常規貿易政策工具。

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，世界最大兩個經濟體的領導人將舉行備受矚目的會談。此行宣布之際，美國最高法院推翻了川普對進口商品徵收的大範圍關稅。

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作恐延

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。