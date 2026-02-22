美貿易夥伴 緊急會商應變
美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國加徵的關稅，20日被最高法院判決違法後，才過幾小時，川普以別的法律根據向全球加徵10%新關稅，令貿易夥伴開始面臨全新不確定性。台灣、日本等美國主要貿易國家正在謹慎留意可能的影響。
台灣行政院發出聲明表示，初判10%新稅對台灣衝擊有限。政府會密切監控相關發展，並與美國保持緊密溝通，了解新措施細節以利做出適當回應。
日本政府發言人說，東京當局會謹慎檢視美國最高法院判決內容，以及川普政府的回應，之後，再進行合適反應。不具名的高階官員則是向日經表示，日本已承諾的第一輪對美投資計畫不受影響。日本首相高市早苗預定3月19日訪問華府，與川普會晤。
南韓工業部長金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）21日召開緊急會議，評估判決的影響。金正寬說，判決凸顯出口到美國的不確定性，不過南韓與美國已達成的貿易協議中定出的整體架構與出口條件未受影響，將以保護國家利益與南韓企業權益，全方位回應變局。
準備在下月底接待川普來訪的中國大陸，因為還在農曆春節假期中，官方目前尚未正式評論，也未宣布任何對應行動。香港的高階財金官員則是形容美國情況是「慘敗」。
歐盟立法機關歐洲議會的貿易委員會，原定周二（24日）投票推進與美國所簽貿易協議批准程序，現在提前在周一召開緊急會議。貿委會主委朗吉說：「最高法院的裁決在意料之中，不合理關稅的法律依據本就不當。」他表示歐洲議會必須審慎評估判決及其對批准歐美貿易協議的影響。
法國總統馬克宏說，美國最高法院判決顯示，在一個民主政體中，擁有法治及能夠制衡權力的力量，是件好事。法國會考量新的10%關稅將產生的後果。
義大利外交部長塔加尼說，去除稅負，總是好事，但他不認為會有什麼重大改變。
英國原本在川普對等關稅政策中，就是最低稅率10%的國家。政府發言人說，將與美國政府合作了解判決的影響。
泰國商務部長蘇帕吉說，泰國會持續與美國進行貿易協商來穩定與美國的貿易與投資關係，評估、管理對泰國企業的可能衝擊。
川普新加徵的10%關稅，豁免了墨西哥與加拿大。墨西哥總統薛恩鮑姆說，要先針對判決仔細研究後，才發表意見。
