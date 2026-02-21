聽新聞
川普改用122條款加徵10%關稅 外媒：這條法律超猛 可「無限輪迴」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
在最高法院20日宣判川普關稅越權後，川普立刻在白宮宣布將改用1974年貿易法122條，對全球課徵10%關稅。 路透
在最高法院20日宣判川普關稅越權後，川普立刻在白宮宣布將改用1974年貿易法122條，對全球課徵10%關稅。 路透

美國最高法院20日做出驚人的關稅判決後，總統川普立刻引用了1974年的貿易法第122條，讓他可以重新實施他的部分大規模關稅（至少是暫時性的）。但這條法律也從未被啟用過，意味著這將會是美國總統經濟政策的歷史性時刻。究竟這條法律是如何運作的呢？

Axios報導，在最高法院20日判決不得引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來課徵關稅後，川普旋即在白宮簡報會上表示，他將簽署一項行政命令，對所有國家課徵10%關稅。川普表示，「最高法院並沒有推翻關稅，他們只是推翻了IEEPA中關於關稅的特定用法」。

貿易法第122條賦予了美國總統權力，可在特定條件下對來自其他國家商品實施臨時限制，例如關稅或配額。但和IEEPA不同的是，這條法律明確限制了關稅實施的期限（150天）和稅率上限（15%），150天到期後需向國會延長措施。Axios報導指出，理論上總統也可讓這項關稅措施失效，重新宣布國際收支平衡進入緊急狀態，並重新計時。

同時，根據卡托研究所（Cato Institute）的說法，這條法律也不需要任何其他貿易法規可能需要的調查，這將讓川普可以快速實施全球關稅。

1974年這部貿易法是在美國經濟不穩定時制定的，主要目的是保護美元。當時美國剛經歷一段巨額貿易逆差時期，時任總統尼克森也宣布將以改善美國國際收支平衡為目標。

除了引用貿易法第122條外，川普也表示，他將引用1962年貿易擴張法232條課徵其他關稅，並將展開「多項」301條款調查，前者他已據此課徵了鋼鋁關稅，後者他也曾在第一屆任期援引用來對中國大陸進口品課徵關稅，多項關稅至今仍在實施。

再迎一波混亂？美最高院裁定川普關稅無效 專家：難解經濟壓力

川普：全球關稅水準從10%上調至15% 立即生效

美國總統川普21日表示，「全球關稅」的水準將從原先的10%調高至15%，「立即生效」。

駁斥川普 大法官：IEEPA根本沒提關稅

美國聯邦最高法院廿日以六票對三票裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收關稅違法，六位大法官在意見書中各...

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

日政府：投資美國首輪計畫不受影響

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的對等關稅無效。日本政府高層廿一日說，該裁定不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

關稅不確定性增 韓媒：美韓安保合作事項恐延

美國聯邦最高法院廿日裁定總統川普的全球性關稅措施違法。韓聯社廿一日報導，這為南韓經濟又一次帶來不確定性；南韓政府要推翻對美投資協議有困難，核潛艦等美韓的安保合作事項也可能被延後。

