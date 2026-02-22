不滿美最高法院推翻對等關稅 川普：全球加徵15%關稅

美國最高法院20日對總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅一案判決出爐，認定此舉違法。川普先是痛批這項判決可恥，隨後宣布依1974年貿易法122條款，對全球暫時加徵10%的進口關稅，21日又宣布，將把原本對各國課徵的10%全球性關稅，提高至15%，並強調新措施將立即生效。

川普隨即開記者會痛批大法官「丟臉丟到家」且「對憲法不忠」。他還指控大法官受外國勢力干預，但未多做詳述。他聲稱，大法官的判決錯誤，「令人深感失望。但沒關係，我們有很強大的替代方案」。

白宮20日表示，川普當晚已根據「貿易法」122條款簽署行政命令，即使已和美國達成貿易協議的國家也全部適用，即疊加10%關稅，自美東時間2月24日凌晨起生效。而除了他，過去從未有美國總統援引該條款開徵關稅。

美國1974年貿易法第122條規定，為處理「重大國際收支失衡」等問題，總統可課徵最高15%的關稅，但最長150天，可經國會批准後延長。

根據白宮發出公告事實清單，美國將對輸美商品徵收10%暫時性的進口關稅，但公告指出，由於美國經濟需求，這項新徵收的費用將不適用某些特定產品，包括特定關鍵礦產、用於貨幣與金、銀條的金屬、能源及能源產品、特定農產品包括牛肉、番茄與柳橙，另還包括藥品及藥物成分、特定電子產品、客車、特定輕型卡車、特定中型與重型車輛、巴士，以及相關特定零件、特定航太產品等。

同時，川普想用其他手段實施為期更久的關稅措施，他說，將繼續保留依據301條款和232條款實施的現有關稅，並透露計劃啟動更多貿易調查。根據白宮事實清單，川普責成美國貿易代表辦公室依301條款進行調查。

彭博經濟研究估計，川普對全球商品新加徵10%關稅的計畫，可能會使美國平均實際關稅稅率從13.6%升至16.5%，但如果維持目前的豁免政策，則可能降至11.4%。