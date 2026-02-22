關稅風暴再起 川普加徵10％全球關稅

美國總統川普去年援引一九七七年「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）對外國開徵對等關稅，聯邦最高法院廿日裁定川普徵收關稅的手段不合法。他當天隨即宣布，將利用其他法源加徵為期一五○天的百分之十全球性關稅。

川普氣炸 痛批大法官丟臉

華爾街日報廿日報導，該裁定的消息傳來時，川普正和各州州長舉行閉門會議。與會的民主黨籍康乃狄克州州長拉蒙特形容，「我感覺川普都要氣炸了」。川普不久就提前結束會議，並離開會場。

川普隨即開記者會痛批該裁定是「對國家的恥辱」，大法官「丟臉丟到家」且「對憲法不忠」，根本是「走狗」。他還指控大法官受外國勢力干預，但並未多做詳述。他聲稱，大法官的判決錯誤，「令人深感失望。但沒關係，我們有很強大的替代方案」。

川普還說，廿四日他發表國情咨文時，很樂意邀在該裁定中支持他關稅政策的三位大法官出席，至於反對他的六位大法官出不出席，「我根本不在乎」。

記者會重提「台灣偷晶片」

白宮廿日指稱，川普當晚已根據一九七四年「貿易法」一二二條款簽署行政命令，即使已和美國達成貿易協議的國家也全部適用，即疊加百分之十關稅，自廿四日起生效。而除了他，過去從未有美國總統援引該條款開徵關稅。

川普在上述記者會中為其關稅政策辯護時又一次提及台灣，重彈他指控台灣多年來「偷走」美國晶片產業的老調，台灣「長期大量生產晶片，擠下我們的企業；我們的英特爾原本會是最大的企業，我第二任一開始就救了英特爾」，並誇稱如今多家在台灣的企業都已在亞利桑那州及德州等美國其他地方設廠，「因為他們不想付關稅」。

被問到川普政府與其他國家在ＩＥＥＰＡ相關關稅下談判達成的貿易協議是否仍有效，川普在該記者會中聲稱，其中許多仍有效，有些雖會失效，但仍將被其他關稅取代。

美國財長貝森特廿日則對福斯新聞表示，將讓各國回到相同的關稅水準，只是方式較不直接，且稍微更複雜些；他直言，該裁定削弱川普與外國在貿易上的談判籌碼。

川普第一任任命三位保守派大法官，並在聯邦最高法院的訴訟中取得多次勝利。但在去年他於四月二日所謂「解放日」對其他國家祭出關稅政策後，下級法院接連做出對他不利的裁定。

川普關稅 已收到1330億美元

根據美國聯邦政府資料，截至去年十二月，美國財政部從川普援引ＩＥＥＰＡ徵收的關稅收到一三三○億美元（台幣約四點二兆元）。

去年代表中小企業對川普關稅提告的律師卡提亞說，聯邦最高法院此一裁定對這些企業可謂大獲全勝，又一次肯定美國憲法最深層的價值與國會擁有的徵稅權。

美進口國關稅 台灣第5高

歐洲研究機構Global Trade Alert指出，從聯邦最高法院判決前後的關稅變化估計，美國前廿大進口來源國的平均關稅普遍下滑，台灣稅率位居第五高。

中國大陸仍為關稅負擔最重的來源國，判決後平均關稅降至百分之廿一點二，其次依序為越南的百分之十點四、日本的百分之九點九、泰國的百分之九點七與台灣的百分之九點五。台灣的稅率高於亞洲鄰國包括南韓的百分之九點三、印度的百分之八點二、新加坡的百分之四點五與馬來西亞的百分之三點五。