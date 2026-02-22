關稅判決衝擊 美債風險大於美股

美國最高法院駁回美國總統川普祭出的對等關稅政策，針對美國股匯債市可能受到的影響，國內大型金控內部最新評估報告指出，由於債市會受到美國政府赤字與退稅的衝擊，風險將高於股市，同時也會衝擊美元。

根據這份評估報告，美國最高法院的裁定對股市較不構成立即性利空，反而是債市需更關注赤字、退稅、供給對長端溢價的影響，使殖利率曲線陡峭化風險高於股市風險。匯市方面，若關稅收入下滑或退稅導致赤字惡化，將增加中長天期供給與財政溢價的壓力；同時，川普可能更傾向把政策重心轉向施壓聯準會降息，以降低利息支出，由於財政前景惡化與降息壓力提升，對美元偏不利。

在最高法院判決結果出爐後，美股三大指數走勢震盪，儘管指數仍收紅，卻也反映不安跡象。儘管美國企業目前仍持續繳納關稅，但貿易專家表示，海關及邊境保護局可能需要數天甚至數周的時間，才可能正式通知進口商相關措施已失效。川普最新的關稅舉動也表示行政團隊不太可能讓步，這可能導致市場出現更多波動。

此外，美國十年期公債殖利率廿日上漲○點○二個百分點至百分之四點○八，美元指數小跌○點一個百分點。

目前初步估算，川普政府須退還的關稅總額約一七五○億美元，金控高層表示，儘管川普宣布將對全球開徵百分之十的關稅，但基於法律不溯及既往原則，川普還是得退還過去無權課徵的關稅。美國聯邦政府看來會面臨龐大財政壓力，但是最高法院並未說明具體退稅方式，相關程序將交由美國國際貿易法院進一步處理，這將有很大變數。

金控高層說，依美國貿易法規定，進口商須於兩年內提出訴訟主張權利，是否能以集體訴訟方式處理有相當大的不確定性，因為整體退款程序可能歷時多年，訴訟成本可能高於稅款，大型企業未必願意得罪川普。

此外，退稅額與時點仍取決於法院後續裁定與行政執行，若短時間集中退還，理論上可能迫使美國財政部短期增加發債、抽走市場流動性，並放大跨資產波動，但是大型金控認為這種短時間集中退還的可能性很低，在行政執行上較會拖延。