因應情勢 台美貿易協定是否送立院 政院評估

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北報導

賴清德總統昨晚指出，會密切關注川普政府的後續關稅措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

行政院長卓榮泰昨晚表示，對於二三二條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成二三二最惠國的待遇不變。行政院副院長鄭麗君也表示，二三二最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響。

行政院發言人李慧芝表示，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將台美對等貿易協定送交立法院審議等，政府會適時因應。

至於我國透過簽署對等貿易協定以及台美投資備忘錄取得的談判成果，以及成功爭取到二三二條款各項關稅之最惠國待遇。李慧芝表示，美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署的對等貿易協定，但已表明二三二條款等關稅措施等將持續擴大。

李慧芝說，不論川普政府因應高院判決的後續關稅政策如何發展，政府的核心目標就是持續爭取國家及產業的最大利益，維繫產業的國際競爭力。除了對等關稅，屬於適用二三二條款已調查或正在調查中的項目，占我國二○二四年輸美金額百分之七十六，對我國經濟發展至關重要；談判團隊已經達成二三二條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將有助於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅，對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，這些談判成果也將持續確保。

雖然二三二條款調查項目可能增加，但我方在合作備忘錄已納入「針對未來二三二調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。

關稅 川普 賴清德

相關新聞

川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪為輸家

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。...

關稅判決出爐 為何美國長債應聲下跌？專家指因重燃2大顧慮

美國總統川普橫掃全球的關稅遭最高法院判決推翻，在規模30兆美元的美國債市掀起漣漪，儘管這項發展早在預料中，但兩大顧慮仍令...

瓦解或維持現狀？最高院推翻川普關稅 美國轉向臨時關稅「B計劃」

美國最高法院周五以6比3的投票結果，裁定川普在過去13個月內實施的大多數關稅措施違憲，並予以撤銷。法院認定，川普在對美國貿易夥伴徵收關稅時，援引了1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）超越了總統權限。該法律本意是用於應對國家緊急狀態，而非作為常規貿易政策工具。

美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，世界最大兩個經濟體的領導人將舉行備受矚目的會談。此行宣布之際，美國最高法院推翻了川普對進口商品徵收的大範圍關稅。

美最高法院裁定川普關稅無效 美媒：重創川普

美國聯邦最高法院20日裁定，美國的國際緊急經濟權力法（IEEPA）並未授權總統對外國徵收關稅。美國國家廣播公司（NBC）...

美前貿易官員：多數國家怕激怒川普 將遵守協議

美國聯邦最高法院廿日裁定，川普在未經國會批准下，無權單方面實施全球性關稅。對此，美國前代理副貿易代表柯特勒表示，任何國家想退出關稅協議都將激怒白宮，且川普也有反制措施，判斷美台等已達成的協議將持續有效。

