因應情勢 台美貿易協定是否送立院 政院評估

賴清德總統昨晚指出，會密切關注川普政府的後續關稅措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保我們相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

行政院長卓榮泰昨晚表示，對於二三二條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成二三二最惠國的待遇不變。行政院副院長鄭麗君也表示，二三二最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響。

行政院發言人李慧芝表示，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將台美對等貿易協定送交立法院審議等，政府會適時因應。

至於我國透過簽署對等貿易協定以及台美投資備忘錄取得的談判成果，以及成功爭取到二三二條款各項關稅之最惠國待遇。李慧芝表示，美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署的對等貿易協定，但已表明二三二條款等關稅措施等將持續擴大。

李慧芝說，不論川普政府因應高院判決的後續關稅政策如何發展，政府的核心目標就是持續爭取國家及產業的最大利益，維繫產業的國際競爭力。除了對等關稅，屬於適用二三二條款已調查或正在調查中的項目，占我國二○二四年輸美金額百分之七十六，對我國經濟發展至關重要；談判團隊已經達成二三二條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將有助於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅，對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，這些談判成果也將持續確保。

雖然二三二條款調查項目可能增加，但我方在合作備忘錄已納入「針對未來二三二調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。