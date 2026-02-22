川普3月訪中 大陸談判占上風 台灣當心

經濟日報／ 記者 陳言喬

美國總統川普忙忙碌碌一年，換得一個對等關稅違法的最終裁決。川普「還錢事小、丟面子事大」，盟友暗自竊笑看熱鬧。3月底，川普訪中，氣定神閒的習近平等著一個怒氣沖沖、焦躁不安的對手，台灣恐更要當心。

美國去年4月發起的對等關稅，是延續前年底起的一連串多個關稅，主要目標之一就是中國大陸。但在大陸強力反制後，雙方勉強打了個平手。不過，面對敗訴，川普政府不甘心，美國貿易代表葛里爾立即說，美國必要時還可以再對大陸加徵關稅。川普也確實隨後宣布對全球所有國家徵收10%進口關稅。

但川普再次對全球加徵關稅邊際效用已然遞減，就在美國最高法院裁決前一天，美國商務部公布2025年美國全年貿易逆差數據，結果再創紀錄達1.24兆美元，說明近一年關稅戰白打了，根本沒有改變美國貿易逆差情況，也沒有振興美國實業，美國仍然在大量進口他國產品。

另一個壞消息是，美國公布2025年第4季度GDP僅1.4%，遠低於市場預期的2.8%。這跟美國政府停擺及關稅政策有直接關係。

目前美國面臨嚴重財政危機，國債突破38兆美元，剛公布的經濟數據也很糟糕，現在川普又吃了大敗仗，美中局勢明顯出現反轉。大陸去年不僅扛住關稅戰，外貿順差還高達1.2兆美元，川普沒把大陸打殘，自己先送醫急救，他氣急敗壞可以想見。早在數月前，川普就念茲在茲要在今年4月初訪中，與大陸完成更全面的協議，從當前局勢看，川普將更有求於大陸，美中談判砝碼恐將傾向大陸。

當習近平好整以暇迎接一個內外不和、焦頭爛額的川普時，川普談判氣勢恐先輸三分，最終談判結果也不容美國樂觀。對台灣來說，台灣已上貢台積電（2330）給美國，川習會談時，台灣還將拿出什麼籌碼，台灣是否會失去什麼，才是最要擔心的。

