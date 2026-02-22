下月底川習會多了新變數 不利延長貿易休兵

美國白宮20日證實川普將於3月31日至4月2日訪問中國大陸。路透指出，外界原本預期川普與習近平的會談將聚焦於延長貿易休兵，繼續避免兩國進一步調高關稅，然最高法院判決結果為近期緩和的美中緊繃關係帶來新變數。

川普先前對大陸關稅有所調整，以換取北京方面採取措施，包括打擊非法芬太尼（fentanyl）交易，以及暫停對關鍵礦物出口管制。

川普政府依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對大陸輸美商品徵收20%關稅，但最高法院判決川普逾越權限。

川習近期與未來的互動情況可能

其他針對大陸商品的關稅，包括根據301條款和232條款等法定貿易授權實施的措施仍然有效。

川普政府曾說，全球性關稅措施有其必要，因為貿易失衡削弱美國製造業，構成國家緊急狀態。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，鑒於北京威脅切斷稀土供應有效，川普在貿易戰中早已「處於防守狀態」，這次在關稅裁定遇挫很可能「讓他在他們眼中顯得更弱」。甘思德說：「他們（中國官員）喜歡當前雙邊關係的發展方向，也就是美國影響力減弱，他們希望避免事態再升級。」

此行將是川普和習近平自去年10月在南韓會談同意貿易休兵以來首度面對面會談。去年10月的會議大致避開了台灣敏感議題，不過習近平本月與川普通話時曾提到美國對台軍售議題。習近平還表示考慮加碼採購美國黃豆。大陸是最大黃豆消費國。

儘管川普曾辯稱對加拿大、格陵蘭及委內瑞拉等強硬政策措施是遏制中國的必要之舉，但過去幾個月來，他在關稅、先進晶片及無人機等領域對北京政策有所緩和。

批評人士認為，全面對各國徵收高額關稅，實際上反而讓北京減輕壓力，降低供應鏈撤離大陸的誘因。