川普關稅被判違法 全球經濟不確定性捲土重來

美國總統川普去年實施的大多數關稅20日遭最高法院判決違法，雖阻止不了川普繼續揮舞關稅大棒，但勢必削弱他掌握的貿易談判籌碼，而企業、金融市場和全球經濟則面臨不確定性捲土重來的挑戰。

彭博資訊報導，美國最高法院20日以六比三票數，判決川普2.0大多數關稅違法。數小時後，川普宣布課徵10%的新關稅，並揚言動用其他權力維持關稅政策。但專家指出，即使川普另闢蹊徑，替代措施將受制於法律約束和複雜的程序，不如「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）那般運用自如。

前美國貿易代表傅洛曼說：「我們得知10%的新關稅將實施150天，之後會發生何事不得而知...到那時，川普必須做決定，要不要在期中選舉只剩兩、三個月時，祭出新一輪關稅。美國民意十分清楚：他們相信關稅正導致負擔能力危機，因而反對關稅。」

儘管白宮預期，川普與外國敲定的貿易協議大多數可望維持。但經由最高法院的裁示後，原本已和美國議定15%的歐盟、日本等，如今稅率有機會砍到10%。

川普第一任的白宮國際經濟政策顧問埃森斯塔特則指出，最高法院的判決將「限制川普迅速動用關稅處理地緣政治事件的能力」。