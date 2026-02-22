1,750億美元退稅之爭開打 白宮猛烈抨擊裁決結果

隨著美國最高法院判定川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收關稅違法，美國媒體估計，判決可能牽涉高達1,750億美元（約新台幣5.5兆元）的企業退稅，相關程序不明且恐怕「一團糟」。

CNBC報導指出，企業接下來不僅將爭取數十億美元的關稅退款，也希望取回凍結在海關保證金與抵押品中的資金。先前關稅除增加進口稅負，也推高產品成本，迫使進口商提高依法必須持有海關保證金，金額從法定最低5萬美元，到高達4.5億美元不等。

如今判決出爐，美國進口商在試圖追回這筆龐大關稅成本時，將面臨重重障礙。大小企業理論上都可能符合退稅資格，總額或達數千億美元，但貿易律師示警，退稅可能遭拒或延後，具體情況將取決於法院裁定，以及美國海關暨邊境保護局（CBP）如何執行退款程序。

報導也提到，美國關稅收入近期創下新高，今年1月單月收入達300億美元，今年來累計1,240億美元，較2025年同期成長304%。

雖然外界估算退稅金額可能高達1,750億美元，但最高法院的裁決並未說明，已按較高稅率繳納的關稅是否必須退還。

大法官卡瓦諾在不同意見書中指出，判決缺乏退稅指引，並提到在口頭辯論期間，有人形容退稅流程恐怕會「一團糟」。他說，這項裁決未必會大幅限縮總統未來的關稅權力，但短期內將帶來嚴重的實際影響，其中之一就是退稅問題，可能對美國財政部造成重大衝擊。

川普20日下午在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上五年。」

國會方面，這項裁決為共和黨內對關稅政策抱持疑慮的議員注入強心針。共和黨參院大老麥康諾發表聲明說，大法官們「重申了幾個世紀以來屬於國會的權力」。他指出，若行政部門希望制定影響美國生產商與消費者的貿易政策，應依憲法第一條規定說服國會，而非繞過立法程序。

未來，國會也可能就是否應由企業或消費者獲得退款展開辯論。民主黨參議員華倫已發聲明表示：「最高法院已裁定這些破壞性的關稅無效，但消費者與許多小企業卻沒有合法途徑追回已支付的款項」。