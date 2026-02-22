川普關稅被判違法／美歷史性判決 大法官六票對三票判定

美國聯邦最高法院20日以六票對三票裁定總統，六位大法官在意見書中各自闡述推翻他關稅政策的主張。

主筆的首席大法官羅伯茲指出，IEEPA中根本沒有「關稅」一詞，川普第一任任命的保守派大法官戈薩奇及巴瑞特，均贊同羅伯茲的意見，戈薩奇指出，歷史並不支持美國總統擁有開徵關稅的廣泛權力。

美國聯邦最高法院有九名大法官，保守派占六席、自由派占三席，其中還包括川普提名的三名保守派大法官。此次判決出爐後，外界多認為美國聯邦最高法院終於對川普越權侵犯立法權一事出手，對維持美國的三權分立的憲法精神，是一次關鍵性的判決。

該裁定的多數派意見書由羅伯茲撰寫，嚴厲駁斥川普第二任做法，直言美國總統僅憑IEEPA第1702條中相隔16個字的兩個字彙：「監管」及「進口」，就聲稱擁有獨立權力能以任何方式、在任何時間對任何國家的任何產品徵收關稅，但這兩個字彙根本不足以構成如此大權力。

羅伯茲還指出，IEEPA上述規定的確列舉其他各種權力，但當中根本不見「關稅」；在這份冗長的權力清單中，並未提及任何關於關稅或進口稅的內容。

羅伯茲裁定時，也援引2022年聯邦最高法院樹立的「重大問題原則」；根據該原則，若政策將造成重大的政經影響，美國總統必須取得國會明確授權方可推動。

戈薩奇在協同意見書中也寫道，「無論我們是以何種方式看待國會當年對IEEPA的立法，它都未明確將廣泛的關稅權力賦予美國總統；若歷史可資借鑑，那未來總有一天，那些對20日的裁定感到失望的人，將意識到立法程序才是守護自由的堡壘」。

大法官巴瑞特也在她的協同意見書寫道，IEEPA在「最自然而然的解讀下」，並未賦予總統徵收關稅的權力。

卡根、薩多馬友及傑克森等三位自由派大法官共同簽署的協同意見書也寫道，IEEPA的文本及其上下文均未賦予美國總統片面徵收關稅的權力；而少了法律授權，總統的關稅政策就站不住腳。

保守派的大法官卡瓦諾、湯瑪斯及艾里托則持不同意見。

根據卡瓦諾撰寫的不同意見書，從法規條文、歷史及判例角度來看，川普關稅合法。