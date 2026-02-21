川普改課10%全球關稅 研究示警「1狀況」台灣恐淪為輸家

美國總統川普在最高法院判決不能引用國際緊急經濟權力法（IEEPA）課徵關稅後，轉而計劃根據122條款開徵10%全球關稅。研究顯示，如果10%全球關稅適用於所有商品，美國平均有效關稅稅率將不降反升，台灣商品稅率升幅將擴大至近13個百分點。

美國最高法院20日做出判決後，川普旋即宣布根據122條款全面開徵10%固定關稅，此舉給予美國政府150天時間來為各國量身打造替代方案。彭博經濟研究指出，最高法院這項判決使美國平均有效關稅稅率暫時從13.6%降至6.5%，但仍遠高於川普重返白宮前的2.3%。

根據彭博經濟研究提供的數據，如果10%關稅如川普暗示適用於所有產品，藥物和半導體等至今仍大多豁免加徵關稅的商品將面臨高額新關稅，帶動美國平均關稅稅率達到16.5%，高於最高法院做出判決前的水準。如果新關稅只適用於目前對等關稅涵蓋的商品，維持現有產品豁免，平均稅率只會升至11.4%。

從國家來看，無論新固定關稅稅率是否適用於所有商品，巴西、中國大陸、印度和印尼都是贏家，美國進口這些國家商品的平均關稅稅率將下降。這些國家共同點是在IEEPA關稅下面臨超高稅率，而且獲得豁免的產品較少。

舉例來說，截至2月19日美國進口巴西商品的平均關稅稅率比2015年1月上升30個百分點。如果維持對等關稅豁免，升幅將大幅縮小至9.3個百分點。就算10%關稅適用於所有商品，升幅也會縮減至14.5個百分點。

相較之下，如果122條款適用於所有產品，導致加拿大和墨西哥失去美墨加協定（USMCA） 豁免，這兩國將是輸家，台灣等目前許多出口豁免關稅的美國貿易夥伴也都會蒙受損失。彭博經濟研究指出，如果10%關稅適用於所有商品，美國進口台灣商品的平均關稅稅率升幅，將從最高法院做出判決前的8.4個百分點，擴大至12.9個百分點。

如果10%關稅只適用於對等關稅涵蓋商品，升幅則會縮小至5.7個百分點。