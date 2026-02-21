美最高院判關稅違法 將如何影響川習會？專家：川普早已「處守勢」

（德國之聲中文網）美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，世界最大兩個經濟體的領導人將舉行備受矚目的會談。此行宣布之際，美國最高法院推翻了川普對進口商品徵收的大範圍關稅。

一名白宮官員於周五（2月20日）證實了這一行程。就在消息公布之後，美國最高法院對川普作出重大打擊，裁定他在全球貿易戰中使用的多項關稅違法，其中包括部分針對中國的關稅。

川普此次將在北京進行較長時間的訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。外界預計，此行將圍繞延續貿易休戰協議展開，該協議此前阻止了兩國進一步加徵關稅。

最高法院裁決為中美關係帶來新變數

然而，最高法院的裁定為本已趨於穩定的中美關係帶來新的疑問。此前，川普削減了對中國商品的關稅，換取北京方面採取相應措施，包括打擊非法芬太尼貿易，以及暫停對關鍵礦產的出口限制。

對中國輸美商品徵收的20%關稅，是依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的。法院裁定川普在運用該法時超越了權限，不能證明這些關稅與芬太尼走私和貿易失衡引發的國家緊急狀態相關聯。

其他對華關稅仍然有效，包括依據第301條款和第232條款等法定貿易授權所徵收的關稅。

目前尚不清楚川普將恢復多少關稅。他在新聞發布會上表示，將在150天內徵收新的10%全球關稅。

川普上一次訪華是在2017年，是迄今最近一位訪問中國的美國總統。

川普周四在華盛頓會見外國領導人時談及此次中國行，稱「那將是一次精彩的訪問。我們必須呈現出中國歷史上前所未有的盛大場面。」

中國駐華盛頓大使館拒絕就路透社率先報道的訪問日期置評。北京方面尚未正式確認此行。

川普在對華貿易戰中已處於「守勢」

川普政府表示，徵收全球關稅是必要之舉，原因是貿易失衡導致美國制造業持續弱化，構成國家緊急狀態。

華盛頓戰略與國際研究中心中國經濟專家肯尼迪（Scott Kennedy）指出，考慮到北京以切斷稀土供應相威脅的有效性，川普在貿易戰中早已處於「守勢」。

他認為，關稅裁決很可能「在中方眼中坐實了他的弱勢地位」。

肯尼迪說，中國官員「希望雙邊關係朝著美國影響力下降的方向發展，同時避免局勢重新升級」。

川普此次訪問，將是兩國領導人自去年10月在南韓會晤以來的首次當面會談。那次會談達成了貿易休戰協議。

據川普透露，習近平在2月的通話中還表示願意考慮進一步增加大豆採購量。

陷入困境的美國農民是川普的重要政治基本盤，而中國是全球最大的大豆消費國。分析人士周五表示，最高法院裁決出爐後，中國大規模購買美國大豆的可能性或將降低。

僅管川普將對加拿大、格陵蘭和委內瑞拉的強硬政策定性為遏制中國的必要舉措，但過去數月來，他在關稅、先進晶片及無人機等多個領域對北京的立場都顯得柔和。

川普於2025年1月開啟第二任期後發動的全球貿易戰，已令包括盟友在內的眾多貿易夥伴心生不滿。

批評人士認為，對各國普遍徵收高額關稅，實際上反而使北京的關稅壓力得到了某種緩解，也削弱了企業將供應鏈遷出中國的動力。

美國「六項保證」是否更加不保？

川普和習近平的上次會晤基本回避了台灣這一敏感議題，但習近平在本月兩人通話時提出了美國對台軍售問題。

中國視民主自治的台灣為本國領土，台北方面對此予以拒絕。美國在法律上有義務為台灣提供自衛手段。美國與中國維持正式外交關係，同時與台灣保持非官方往來，並是台灣最重要的武器供應國。

去年12月，華盛頓批准了迄今規模最大的對台軍售，金額達111億美元，其中包括可用於抵御中國攻擊的武器。台灣預計此後還將有更多類似軍售。

幾天前，川普稱正與習近平討論對台軍售，又說兩人「有良好的對話，我們很快就會做決定」。曾任拜登政府國安會中國事務主任的杜如松（Rush Doshi）認為，川普的說法違背了「六項保證」。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）則在X平台表示，幾十年來，中國一直試圖使華府在批准對台軍售之前先跟中方磋商，但過去的美國政府都遵循「六項保證」，拒絕了這樣的要求。他認為，無論川普這次對於軍售的決定是什麼，「都已經設下先例，給了習近平一個大禮」。

中國企業已成功將出口轉向其他市場

彼得森國際經濟研究所高級研究員喬茲潘帕（Martin Chorzempa）表示，若東南亞等國的實際關稅稅率降幅大於中國，周五的裁決可能間接加大對北京的壓力。

他說：「與許多其他國家不同，針對中國的大部分關稅有著更為成熟、法律依據更為牢固的實施機制，使其受到裁決的影響小於其他國家。」

據《紐約時報》報道，目前，大多數經濟學家認為，無論法律後果如何，美國經濟政策不會發生實質性轉變：只要川普還在任，關稅就會以某種形式繼續存在。

川普覆蓋範圍廣泛的關稅已開始重塑全球貿易格局。歐洲對外關係委員會高級政策研究員德馬雷斯（Agathe Demarais）指出，美國的盟友和對手都已在逐漸疏遠美國。她對《紐約時報》表示：「2025年，中國創下1.2萬億美元的全球貿易順差，是所有國家有史以來的最高紀錄，這突顯出中國企業成功將出口轉向其他市場。「

不過，在對美關係中，其他地緣政治考量有時會蓋過關稅議題。日本和南韓同樣依賴美國的安全保障，在中美緊張局勢升溫之際，維護與華盛頓的關係對兩國尤為重要。

