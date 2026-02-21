川普改對全球課10%關稅 南韓青瓦台：密切關注因應

快訊

中央社／ 首爾21日綜合外電報導

南韓青瓦台今天表示，美國最高法院裁定總統川普實施的關稅無效，川普簽署命令對所有國家加徵10%「全球關稅」後，南韓將密切關注美方後續措施及整體貿易環境。

韓聯社報導，美國最高法院昨天裁定，川普援引國際緊急經濟權力法（IEEPA）作為對等關稅及其他關稅的法律依據無效後，南韓總統政策首席顧問金永範與國家安保室室長魏聖洛主持跨部會會議，商討政府因應對策。

針對法院裁決，川普當天迅速做出回應，簽署行政命令，依據1974年「貿易法」（Trade Act）第122條款，自2月24日起對所有國家加徵10%全球關稅。

南韓總統辦公室發言人姜由楨（Kang Yu-jung）在書面簡報中表示：「雖然美方課徵的15%對等關稅依裁決已失效，但美國政府已依貿易法第122條款宣布實施10%的全球關稅。」她並指出：「政府將密切關注美方後續措施及主要國家的回應。」

這項裁決出爐之際，首爾正面臨加快落實與美國貿易協議的壓力。川普上月曾揚言，將把針對南韓汽車、木材與藥品課徵的「對等」關稅，從15%調回至25%，理由是首爾在立法通過支持其對美投資承諾的特別法案方面進展緩慢。

根據去年10月敲定的協議，首爾同意在美國投資合計3500億美元，用於先進產業與造船領域的合作。

姜由楨表示，關於判決中未明確處理的「已繳納關稅退還」問題，政府將與企業團體及產業公會密切合作，確保相關資訊能及時且準確傳達給南韓企業。

姜由楨說：「儘管美國法院的裁決為全球貿易環境投下變數，政府仍計劃在韓美特殊同盟關係基礎上，持續進行友好協商，以確保雙邊貿易協議所取得的利益平衡與出口條件不受到損害。」

與會者在會中也檢視目前正由國會審議的對美投資特別法案立法進度，並同意確保立法程序不受干擾。

